La Audiencia Nacional mantiene al PSOE como acusación popular en el 'caso Koldo'

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha decidido mantener al PSOE como acusación popular del denominado 'caso Koldo' al considerar que no hay causa legal que justifique su exclusión de las pesquisas encaminadas a determinar si el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su entonces asesor Koldo García cobraron comisiones del empresario Víctor de Aldama y sus socios a cambio de adjudicarles contratos públicos.

La asociación Liberum, otra de las acusaciones populares del 'caso Koldo', recurrió la decisión del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la AN de aceptar la personación del PSOE al considerar que "varios de los investigados pueden ser altos cargos del PSOE", avisando sobre "un serio riesgo de judicialización de la política".

El titular de dicho juzgado, Ismael Moreno, rechazó el recurso, si bien Liberum acudió a la Sala de lo Penal, que ha vuelto a desestimar sus pretensiones, manteniendo al PSOE como acusación popular.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal razona "no existe obstáculo alguno para su personación en el presente procedimiento como acusación popular" porque "no concurre en el partido político ninguna de las causas legales de exclusión".

"Ni tampoco concurre en el mismo la condición de investigado, tanto como persona jurídica como respecto de alguna persona que ocupara cargo directivo en el mismo", subraya.