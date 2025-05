Un acusado de la yihad penitenciaria niega que amenazara a funcionarios y condena a Dáesh

Madrid, 3 feb (EFE).- Un acusado de realizar pintadas yihadistas en varias cárceles en las que estuvo recluido ha declarado en el juicio que eran textos en árabe sin una finalidad terrorista sino para llamar la atención por su situación penitenciaria ya que condena la violencia de Dáesh y ha negado que amenazara a funcionarios de prisiones.

La Audiencia Nacional ha iniciado este lunes la vista en la que el fiscal pide seis años de prisión para el ciudadano marroquí Rida B. por enaltecimiento terrorista y amenazas.

En concreto está acusado de pintar la bandera de Dáesh y textos de la organización yihadista y amenazar a funcionarios de prisiones en cárceles en las que estuvo en 2022, en el marco de las acciones de la denominada 'yihad penitenciaria' para radicalizar a otros reclusos y captarlos para el Estado Islámico.

El acusado ha recordado que reside en España desde 1997 y que lleva diez años en prisión cumpliendo condenas por delitos como robo de vehículos y ha preguntado por qué le incluyeron en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES).

Ha añadido que todas las pintadas que realizó en las cárceles de Dueñas (Palencia), Zuera (Zaragoza), Picassent (Valencia) y Castellón II tenían como objetivo "llamar la atención" por sus problemas.

"Yo no estoy loco pero me pasa algo y no me encuentro bien, llevo diez años en una celda, los últimos cuatro saliendo solo al patio y he tenido depresión; lo mío es un problema de salud mental, yo en la cárcel de Palencia no dormía y me hartaba de heroína", ha asegurado Rida B., que ha dicho que en la actualidad toma medicación para controlar sus impulsos.

Ha precisado que él no quiso pintar la bandera de Dáesh sino solo textos en árabe del Corán que significan que 'Allah es el único dios y Mahoma su profeta'.

"Yo soy una persona normal, me refugio en mis rezos que son los que me dan paz y me estoy radicalizando pero de manera sana, al contrario de lo que hacen los terroristas del Estado Islámico que cometen barbaridades que condeno", ha comentado Rida B., que por otra parte ha dicho que "es mentira" que amenazara a funcionarios de prisiones y que no hay prueba alguna de ello.

También ha negado que en una carta que remitió desde la cárcel de Puerto III de El Puerto de Santa María (Cádiz) a un conocido líder yihadista con el que coincidió en la prisión de Mallorca le prometiera lealtad.

El guardia civil que dirigió la investigación ha testificado que el acusado realizó pintadas de la bandera de Dáesh y amenazas a funcionarios en el marco de la denominada 'yihad penitenciaria' para radicalizar a otros presos y captarles para que su sumen a la causa de Dáesh.

Ha añadido que así se desprende del visionado de la cámaras de seguridad de las prisiones, del testimonio de los funcionarios y de las pruebas caligráficas practicadas al acusado.

El agente ha señalado que "esta misma noche" ha realizado pintadas en la cárcel de Soto del Real (Madrid), a donde ha sido conducido desde la de Puerto III para asistir al juicio, que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional en la localidad madrileña de San Fernando de Henares.

El testigo ha señalado que Rida B. fue incluido en el FIES como preso peligroso ya que estaba en un proceso de radicalización y ya agredió en el pasado a cinco funcionarios de prisiones.

La declaración del guardia civil ha sido interrumpida con gritos por parte de Rida B. mientras se iba quitando la ropa, lo que ha llevado a la presidenta del tribunal a ordenar su traslado inmediato a la prisión de Soto del Real y a que el acusado tenga que seguir el juicio este martes por videoconferencia desde este centro penitenciario.

Cuatro funcionarios de prisiones han ratificado que recibieron en la cárcel de Palencia amenazas de muerte por parte del acusado en nombre del Estado Islámico y que escondió en su celda cuchillas de afeitar.

Y una trabajadora social de la prisión de Zuera ha señalado que le Rida B. dijo en varias ocasiones que quería matar o secuestrar a alguien. EFE