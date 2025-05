Sheinbaum dice a Canadá que México aún no tenía claro si respondería con aranceles a EEUU

Ciudad de México, 3 feb (EFECOM).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reveló este lunes que dijo al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que el Gobierno de México el sábado aún no tenía decidido si respondería con medidas recíprocas a los aranceles del 25 % anunciados por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

"Tuvimos una conversación el día del anuncio de los aranceles, el sábado, él me platicó que iba a presentar el plan que presentó posteriormente y me preguntó que cuál era nuestra decisión, le dije que en el tema de poner aranceles todavía no teníamos una definición", relató Sheinbaum en su conferencia matutina.

Sheinbaum, quien momentos antes anunció que Trump aceptó pausar los aranceles a México por un mes, le comentó a Trudeau que ella "iba a hacer un comunicado importante" cuando hablaron el sábado, horas después del comunicado de la Casa Blanca sobre los aranceles del 25 % a sus socios de Norteamérica.

Trudeau anunció que Canadá adoptará represalias contra los aranceles impuestos Trump, y que gravará con un 25 % el equivalente a 155.000 millones de dólares en comercio con EE.UU., mientras que Sheinbaum había prometido presentar este lunes su "plan B" con las medidas que México tomaría en respuesta, aunque quedó "guardado".

"Quedamos en mantenernos en comunicación con Canadá", dijo Sheinbaum ahora.

México y Canadá habían tenido roces tras la elección estadounidenses del 5 de noviembre por los políticos canadienses, en particular del opositor Partido Conservador, que han pedido sacar al Gobierno mexicano del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para evitar las represalias de Trump.

Ahora, Sheinbaum anunció que Trump pausó "por un mes" la entrada en vigor de los aranceles a México tras una llamada telefónica en la que ella prometió desplegar 10.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera común, mientras que los impuestos comerciales a Canadá siguen vigentes para entrar el martes, por ahora. EFECOM

