Óscar López dice que "jamás había visto un PP tan pequeño" y denuncia su estrategia de "si pierde el Gobierno, pa'lante"

El nuevo secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha asegurado este lunes, ante la falta de negociación con los 'populares', que "jamás había visto un PP tan pequeño" con "menos sentido de Estado", y ha denunciado una estrategia de 'Génova' que consiste en que "si pierde el Gobierno, pa'lante".

"No he visto un PP tan pequeño con menos sentido de Estado, es más, me siento muy defraudado por Feijóo porque llegó al grito de hacer política para adultos precisamente criticando eso en el señor (Pablo) Casado y le está haciendo bueno", ha declarado en una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press.

Asimismo, ha reprochado al PP que haga cosas que no tienen "ni pies ni cabeza" y que "le de igual" lo que se esté votando con tal de "derrotar" al Gobierno: "Oiga, que están votando las pensiones, que están votando las ayudas, les da igual. "Si el Gobierno pierde 'pa'lante', como diría el otro", ha añadido, en referencia velada al jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

Con ello, ha señalado que "la derecha se ha vuelto a enfrentar" al resto de grupos políticos "con las últimas tonterías que ha hecho" y que, como resultado, "se ha arrinconado" en el Parlamento y "sólo tiene como interlocutor a la ultraderecha".

"Teníamos un acuerdo con el PP para renovar el artículo 49 de la Constitución y eliminar el término disminuido acordado con la ONCE y con las asociaciones de discapacidad y tardamos creo que más de un año en que el PP votará en el Congreso algo tan sencillo, tan lógico, tan de cajón. Y del acuerdo del CGPJ cinco años bloqueado", ha lamentado.

SÁNCHEZ SE REMANGÓ PARA OBTENER EL 'SÍ' DE JUNTS AL ÓMNIBUS

Preguntado por si el Gobierno tiene esperanzas de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) después de haber conseguido un acuerdo con Junts para aprobar el decreto ómnibus, López ha defendido la "estabilidad" del Ejecutivo y de su presidente Pedro Sánchez: "El presidente del Gobierno hizo lo de siempre, remangarse, sentarse y volver a negociar".

"Si nos tenemos que sentar las veces que haga falta y hasta la hora que haga falta para subir las pensiones pues bienvenido sea (..) Lo importante es el para qué y este Gobierno no lo ha tenido fácil nunca pero lleva siete años gobernando y va a seguir mucho más a base de negociar", ha remarcado.

Asimismo, sobre si Sánchez acudirá a Waterloo a reunirse con el presidente de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, López ha evitado responder y ha aseverado que el Gobierno "negocia con discreción" y siempre "hace públicos" todos los acuerdos.

ELON MUSK, DETRÁS DEL AUGE DE "LA ULTRADERECHA"

Cuestionado también por el auge de partidos de extrema derecha, el secretario general del PSOE-M ha respondido que se debe a "intereses detrás", y ha puesto como ejemplo el caso del magnate Elon Musk, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, y su campaña política en Estados Unidos a través de la red social 'X', de la que es dueño.

"Yo sí creo que hay una estrategia, que hay un discurso contra lo que ellos llaman corrección política, que a mí me parece los avances de la civilización, porque siempre es lo mismo, en esa internacional ultra hay un corpus ideológico perfectamente rastreable, siempre es contra las mujeres, contra los inmigrantes, siempre es la xenofobia", ha concluido.