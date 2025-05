Ayuso reta a Illa a debatir en un plató de televisión con "transparencia" sobre financiación autonómica

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha emplazado este lunes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a debatir en un plató de televisión para hablar con "transparencia" sobre financiación autonómica y la condonación de la deuda a las comunidades autónomas.

En una entrevista en el 'Programa de AR', recogida por Europa Press, Ayuso le ha pedido al presidente catalán hablar "con tranquilidad y con la verdad" sobre qué se va a hacer, ya que son las dos economías de España más pujantes, junto a Andalucía.

"Yo lo que quiero es sentarme con el señor Illa. Él quiere hablar, pues hablemos, sentémonos en un plató, con luces y taquígrafos, con la gente delante, y que me diga de dónde va a sacar ese dinero, por qué piensa que a mí me tienen que subir los impuestos en Madrid, por qué a los madrileños hay que subir los impuestos y no mejor bajárselo a la clase media catalana, que está asfixiada", ha trasladado Ayuso.

Así, la presidenta madrileña quiere saber cómo le explica a un vecino de Fuenlabrada o Getafe dónde va su recaudación, que "paga religiosamente", y no "hacer trampas".

"Yo le he escuchado al señor Illa que quiere ir por las comunidades autónomas explicando cuál es el proyecto que él tiene, y que le va a encantar al resto de las comunidades, de lo buenísimo que es, pues que se siente aquí conmigo. Y vamos a ver cuál es su proyecto, además, de verdad, que con mi mejor predisposición, lo juro", ha expresado Díaz Ayuso.

Por su parte, ha trasladado que le explicará al presidente catalán cómo funciona la financiación en Madrid porque "a ningún madrileño le regalan nada sino todo lo contrario", porque es la comunidad autónoma "más solidaria de España", aportando el 70% de la caja común.

"Cuando el sanchismo se hunda, que me explique cómo le van a decir a un andaluz, y no te cuento a un madrileño porque la obsesión es la que es, cómo van a pagar el duplicar competencias, porque están creando un estado paralegal, y entonces si les quieren dar competencias que además son impropias de las regiones, cómo se pagarán", ha alertado.