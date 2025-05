Morant se conjura para arrebatar al PP la Generalitat y sacar a la Comunitat de "la mayor pesadilla de su historia"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, se ha conjurado este domingo para arrebatar al PP y a Carlos Mazón la Generalitat en las próximas elecciones y, con ello, sacar a la Comunitat Valenciana de "la mayor pesadilla de nuestra historia" que, a su juicio, "no es solo la dana, sino el gobierno de Mazón", a quien ha tachado de "negligente e irresponsable" por su gestión durante y después de la catástrofe. "Les vamos a volver a ganar aquí y en toda España en 2027", ha proclamado.

En su intervención en la clausura del 15º Congreso del PSPV-PSOE, que se ha celebrado este fin de semana en València, en el que ha sido ratificada por segunda vez como líder de los socialistas valencianos, ha alentado a los cargos y representantes del partido a "volver a derrotar" a la derecha para acabar con "todo el dolor innecesario" que han causado a la Comunitat Valenciana.

Morant, que ha recordado que en el congreso extraordinario de hace un año aseguró que el PSPV tiene que ser el "dique de contención" de la "coalición negacionista" del PP y Vox y que era "urgente ganarles", ha sostenido que un año después no solo es urgente sino que también es "nuestra obligación", después de que por la Generalitat hayan "pasado tres gobiernos" y ninguno haya sido "digno de esta Comunitat".

La secretaria general del PSPV y también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, tras reivindicar los gobiernos valencianos de Joan Lerma y Ximo Puig, ha preguntado al PP de "quiénes pueden estar orgullosos, si del condenado --Eduardo--Zaplana, de --Francisco-- Camps, de --Alberto-- Fabra o de --Carlos-- Mazón".

"¿El del Ventorro, el que estaba comiendo mientras Utiel y Requena ya se estaban ahogando? ¿El que siguió disfrutando de la sobremesa mientras había caído ya el 112 por las miles de llamadas de vecinos que no sabían cómo iban a sobrevivir? ¿Del Mazón que sigue mintiendo cada día y del que suprimió la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE)?", ha cuestionado sobre este último.

TACHA A MAZÓN DE "MISERABLE E INDIGNO"

Morant ha hecho hincapié en que el jefe del Consell "no estaba donde tenía que estar en el día más trágico", un comportamiento que ha tachado de "miserable e indigno" por parte de un "presidente del PP que, como siempre, ha reaccionado con mentiras". "Tendría que irse por lo que hizo o lo que no hizo", ha sostenido. En este punto, ha advertido al PP de que serán "cómplices" si no lo destituyen.

Por todo ello, ha considerado que los 'populares' "no pueden sentirse orgullosos de un negligente y un irresponsable que no puede aguantar ni un minuto más en el Palau de la Generalitat". "Aquí estamos para trabajar por la gente joven por el presente y el futuro de nuestra tierra, por los valencianos", ha señalado.

SÁNCHEZ "SE DESVIVIRÁ" PARA QUE A LA COMUNITAT "NO LE FALTE NADA"

En este contexto, y tras la trágica dana del pasado 29 de octubre, Diana Morant ha garantizado que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "el mejor capitán", se ha "desvivido y se desvivirá" para que a la Comunitat Valenciana "no le falte de nada" para poder "reconstruir cada vida, cada casa y cada negocio" arrasado por la riada.

