JxCat reprocha a Yolanda Díaz que no se haya "sentado a negociar" la reducción de jornada

Barcelona, 2 feb (EFE).- El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha reprochado este domingo a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que no se haya "sentado a negociar" la reducción de la jornada laboral con ellos.

En su visita a la Fira de la Candelera de Molins de Rei (Barcelona), Turull ha asegurado que Junts aún no ha decidido su voto en torno a la reducción de la jornada laboral impulsada por Yolanda Díaz, aunque sí ha advertido de que su partido será "sensible" a cómo esta iniciativa puede "afectar a las pymes".

Según Turull, "hay que hablar de competitividad, de salarios dignos" y apostar por el diálogo social y el "acuerdo entre sindicatos y patronales".

Además, ha denunciado que el Gobierno no ha tenido en cuenta a Junts a la hora de impulsar esta iniciativa: "Yolanda Díaz no se ha sentado a negociar con nosotros. Nos han enviado palomas mensajeras, pero no se ha sentado a negociar".

Por otra parte, Turull ha expresado su "respeto" por la concentración convocada este domingo por UGT y CCOO en Barcelona -y en otras ciudades de España- en defensa de los derechos sociales y ha emplazado a ambos sindicatos a exigir que la revalorización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tenga en cuenta el coste de la vida en cada territorio.

Turull espera que los "sindicatos catalanes" se sumen a la reivindicación de Junts "para defender que el Salario Mínimo Interprofesional" se revalorice "según el coste de la vida, porque en Cataluña la vida es mucho más cara que en otras zonas del Estado", por lo que no debe haber "incrementos lineales".

Si los sindicatos "son sensibles a los derechos de los trabajadores, que lo son, no lo ponemos en duda, que también lo sean con los trabajadores catalanes, con sus especificidades", ha dicho.

En relación a los Presupuestos Generales del Estado para 2025, Turull ha reiterado que, "para empezar a discutir" unas nuevas cuentas, "los socialistas deben acreditar que han cumplido las actuales".

Por ello, ha indicado que, si han quedado 2.000 millones de euros sin ejecutar, el Gobierno debería entregar a la Generalitat de Cataluña "un taloncito" con esa cantidad.

"Mientras no acrediten que han cumplido los Presupuestos de 2024, no nos sentaremos a hablar de los siguientes", ha insistido.

Preguntado por la reunión que mantuvo el pasado viernes en Madrid con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha confirmado que el encuentro sirvió para intentar "encarrilar" las relaciones tras las tensiones de las últimas semanas.

Turull le traslado que "así, de esta manera, no se puede seguir", porque según Junts "no se acaban de materializar los acuerdos" a los que llega con el PSOE, por lo que los independentistas esperan avances en el próximo mes y medio, hasta que llegue el momento de debatir la proposición no de ley que pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza.

En este plazo, Junts valorará si el PSOE ha empezado a "llenar la cesta de concreciones" en asuntos como la oficialidad del catalán en la UE o el traspaso integral de competencias en inmigración. EFE