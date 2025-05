0-1. Isma Ruiz da la victoria al Córdoba ante un Cartagena que evidencia ser el colista

Cartagena, 2 feb (EFE).- Un gran chut de Isma Ruiz desde fuera del área le dio la victoria al Córdoba en el campo de un Cartagena que evidenció ser el colista de LaLiga Hypermotion, un equipo que acumula siete jornadas sin ganar, con tres derrotas consecutivas en los tres encuentros de Guillermo Fernández Romo en el banquillo y cinco sin marcar en el campeonato.

El cuadro andaluz se aprovechó de la caída en picado del conjunto murciano, al que superó sin dar la sensación de tener que forzar demasiado.

El Efesé se queda con los 15 puntos en los que está anclado desde hace un mes -ahora ya tras 25 jornadas-, a 12 de la permanencia, mientras que el Córdoba sigue acercándose a la permanencia y ya tiene un colchón de nueve puntos con respecto a la zona de descenso a la Primera RFEF.

Fernández Romo presentó cinco novedades en el once blanquinegro con respecto al partido perdido por 4-0 en Huesca -Pedro Alcalá, Andrija Vukcevic, Damián Musto, Salim y Álex Millán por Jorge Moreno, Jairo Izquierdo, Sergio Guerrero, Dani Escriche y Gastón Valles- y alineó a tres de los fichajes de este mercado invernal -Óscar Clemente, además de El Jebari y Millán-.

Por su parte, Iván Ania apostó por Marvel Antolín y Jon Magunazelaia en lugar de Adrián Lepeña y Théo Zidane en relación al choque perdido por 1-2 contra el Racing de Santander en el estadio Nuevo Arcángel.

Dispuestos ambos onces, la primera gran ocasión la tuvo Óscar Clemente tras una pérdida de balón rival pero su tiro, desde fuera del área, se le marchó a la derecha del marco visitante. La réplica la puso Magunazelaia, tras un córner, con un tiro también desviado.

Estas dos jugadas no las vieron los alrededor de 500 aficionados del Efesé que entraron al estado en el minuto 10 en señal de protesta por la gestión de Francisco Belmonte, presidente del club, y su equipo de trabajo. Hicieron acto de presencia gritando contra los dirigentes blanquinegros y mostrando pancartas de protesta pidiendo básicamente su salida. ¡Belmonte, vende ya! fue la frase más repetida.

Pablo Campos, una tarde más el mejor de los suyos, evitó el 0-1 con dos grandes intervenciones a disparos de Antonio Casas y Adilson Mendez y el Córdoba ya mandaba claramente sobre el césped del Cartagonova aunque eso no se tradujera en el marcador. No obstante, Pedro Alcalá, tras un saque de esquina, no estuvo lejos del tanto ante Carlos Marín.

Gol no, golazo fue el que marcó Isma Ruiz desde la frontal del área a pase de Cristian Carrecedo en el minuto 34. Puso el balón en la escuadra izquierda haciendo inútil la estirada de Pablo Campos.

Todavía antes del descanso El Jebari pudo igualar el resultado y Carracedo ampliar la ventaja andaluza -intervinieron ambos porteros- pero el 0-1 no se movió en ese primer tiempo.

Con apenas 30 segundos transcurridos en el segundo tiempo Carracedo ya pudo marcar para el Córdoba pero su chut salió rozando el larguero y Andy Rodríguez, de falta directa, lo probó y no estuvo lejos de empatar.

Desde entonces los minutos fueron transcurriendo sin que pasara gran cosa en el partido. El Efesé se mostraba incapaz de generar peligro evidente y el Córdoba dio la sensación de conformarse. Ni siquiera ese pecado que a menudo se paga se lo hizo pagar el Cartagena a un adversario que consiguió el triunfo con comodidad y es lo habitual cuando los blanquinegros están enfrente.

Ficha técnica:

0. Fútbol Club Cartagena: Pablo Campos; Aguirregabiria (Delmás, m.65), Alcalá, Kiko Olivas, Vukcevic; Musto (Dani Escriche, m.80), Andy Rodríguez, Óscar Clemente (Alfredo Ortuño, m.88); Cédric Teguía, El Jebari (Gastón Valles, m.65) y Álex Millán (Sergio Guerrero, m.80).

1. Córdoba Club de Fútbol: Carlos Marín; Carlos Isaac, Sintes, Marvel, Albarrán; Isma Ruiz, Magunazelaia (Jacobo González, m.69), Sala (Genaro, m.90); Cristian Carracedo (Yoldi, m.86), Adilson (Calderón, m.86) y Antonio Casas (Pedro Ortiz, m.69).

Gol: 0-1, M.34: Isma Ruiz.

Árbitro: Andrés Fuentes Molina, del comité valenciano. Mostró la tarjeta amarilla al local Musto (m.65) y a los visitantes Magunazelaia (m.37), Albarrán (m.53) e Isma Ruiz (m.84).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo quinta jornada de LaLiga Hypermotion de fútbol que se disputó en el estadio Cartagonova de Cartagena ante unos 3.000 espectadores, unos 200 de ellos llegados desde Córdoba. EFE

Ij/og