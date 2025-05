Gamarra denuncia la "corrupción ómnibus" en que se "hunde" el Gobierno y alerta del "caballo de Troya del separatismo"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez "está haciendo de la corrupción una manera de sobrevivir" y ha criticado la "corrupción ómnibus" en la que está "hundido" y que es "moral y política". Además, ha advertido de que "cual caballo de Troya, avanza el proyecto separatista desde dentro del proyecto y eso es lo que tenemos la obligación de frenar".

Gamarra ha realizado estas afirmaciones en la clausura en San Sebastián de la III Escuela Gregorio Ordóñez, en la que ha intervenido junto al expresidente del PP, José María Aznar, del presidente del PP vasco, Javier de Andrés, del presidente de NNGG-Euskadi, Pablo Gómez-Guadalupe, y de la viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iribar.

En su intervención, ha insistido en que el Ejecutivo central está "hundido" en la "corrupción moral" que representan los acuerdos con EH Bildu. Así, ha denunciado los "indecentes" pactos de Sánchez con "los herederos de Batasuna", los cuales "ni tan siquiera se molestan en lavarse la cara de lo que son, porque siguen liderados por el mismo secuestrador de siempre".

"Llenan sus listas, cuando hay unas elecciones municipales, de personas que han sido condenadas por terrorismo y que sólo trabajan para conseguir la excarcelación de asesinos", ha censurado.

Al respecto, ha lamentado que desde el año 2018 "hayan encontrado un aliado" en el presidente del Gobierno porque "eso lo que hace es legitimar todas sus demandas, y eso no es lo que nos tiene que guiar a todos los demócratas".

En cuanto a la "corrupción política", ha censurado las "cesiones al nacionalismo a cambio de siete votos" o los "ataques a la igualdad o al Estado de Derecho", así como que "el Fiscal General del Estado ejerza su labor como Fiscal General del Gobierno y que sea utilizado al final para atacar y como pieza angular en el ataque al adversario".

"Un Fiscal General que no persigue delitos, sino que está siendo investigado por ellos. Un Fiscal General que debiera de haber sido ya cesado, o cuando menos tendría que haber dimitido, lo que ya le pide gran parte de sus compañeros en la carrera fiscal, al que volvemos a reiterar también aquí la necesidad de su dimisión", ha remarcado, para añadir que la Fiscalía General del Estado "debe de ser una de las instituciones en las que se base la confianza del Estado de Derecho".

También se ha referido al "sinfín de casos de corrupción que cercan a todo lo que significa Pedro Sánchez" y ha incidido en que "esa corrupción ómnibus que se ha convertido en la marca de la casa de este Gobierno". La dirigente del PP ha criticado, en ese sentido, el "pacto encapuchado que ha llevado a que sea un partido heredero de los terroristas quien esté marcando la política en nuestro país, a quien se le haya dado el papel de ser decisivo".

"Tenemos que ser muy conscientes de que lo que empezó siendo presos por presupuestos, se ha convertido en definitiva en presos por la Moncloa. Y esto es algo que tenemos que seguir denunciando. No lo debemos normalizar, no debemos hacer que pase como algo ya asumido por la sociedad, sino que tenemos que seguir alzando la voz porque, si no, lo que estamos haciendo es dar por bueno que todo vale por el poder", ha recalcado.

Además, ha criticado la "humillación por mantenerse en el poder" del Gobierno de Sánchez "ante el separatismo desde el Gobierno de España", ya que "han aceptado, por ejemplo, la iniciativa de una moción de confianza que se decía que era imposible, única y exclusivamente por mantenerse en el poder".

"Pero se sigue negociando por esa permanencia con los independentistas y se nos anuncia ya un nuevo real decreto ley. ¿Qué precio se va a pagar por él?. ¿Ahora el próximo real decreto ley se va a convalidar a cambio del control de las fronteras por el independentismo?", se ha preguntado.

De este modo, Cuca Gamarra ha advertido de que "lo que estamos viviendo es cómo avanza, cual caballo de Troya, el proyecto separatista desde dentro del proyecto, y eso es lo que tenemos la obligación de frenar".

Finalmente, ha reivindicado una "política útil" que "responda a las necesidades que hoy tienen los españoles" y ha considerado que es "urgente el relevo en el Gobierno de España" y que el PP "ofrezca a los españoles la mejor y la más grande alternativa posible, cimentada sobre cimientos morales". "Ganamos la calle quienes defendemos la libertad y esto es lo que tenemos que seguir haciendo", ha concluido.

"INTOXICACIÓN DEL NACIONALISMO"

Por su parte, el presidente del PP del País Vasco, Javier de Andrés, ha lamentado que Euskadi "está dando pasos atrás" en ámbitos como la retención del talento, sanidad, vivienda o educación porque "el filtro ideológico del nacionalismo lo ha intoxicado" y ha llevado al País Vasco a "perder espacio, influencia, peso económico, político y social en el conjunto de España".

De Andrés ha reivindicado un cambio porque "no podemos seguir con la deriva en la que nos han metido PNV, PSE y Bildu, que ya se hacen indistinguibles unos de otros" y ha defendido que el PP "es la alternativa". "No somos subsidiarios de sus modelos desastrosos", ha añadido.

Además, ha criticado que los socialistas "se han sumado al discurso de que la división es mejor" de los nacionalistas, al tiempo que ha resaltado que "si algo ha demostrado el PNV gobernando tantos años, es que el autogobierno, si lo gestionas mal, es malo". A su juicio, los jeltzales "han entrado en la órbita progre que lidera Sánchez y en el juego radical de la izquierda".