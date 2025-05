El PP insta a PSPV a "dejar aparcado el insulto" y pide explicaciones de la situación judicial de hermano de Puig

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha instado al PSPV a "dejar aparcado en insulto" y "aprovechar" el Congreso Nacional del PSPV-PSOE para "dar explicaciones acerca de la situación judicial" de Francis Puig, hermano del expresident de la Generalitat Ximo Puig, y David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

"El Partido Socialista tiene un problema muy serio con los hermanos", ha sostenido en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, al tiempo que ha calificado de "preocupante" el procesamiento a Francis Puig --hermano del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig-- en el marco de la causa en la que se investigan subvenciones de la Generalitat Valenciana para el fomento del valenciano en medios de comunicación.

"Deberían aprovechar el congreso del PSPV para dar explicaciones acerca de la situación judicial de sus hermanos, porque éste debería ser un congreso para dar cuentas, para dar explicaciones por parte del Partido Socialista, porque le quedan muchas explicaciones que dar", ha recalcado Camarero.

En este sentido, ha considerado que la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, a quien ha calificado de "ministra incompetente", debe dar explicaciones. "Habla de pedagogía mientras el insulto es su único argumento; habla de soluciones, pero lleva tres meses sin pisar las zonas afectadas por la dana, sobrevolando para venir directamente al Congreso sin traer una sola ayuda, una sola solución, sin aportar absolutamente nada", ha criticado.

"No le conocemos a Diana Morant ni una sola idea; solo insultos y crispación. Morant está en la batalla del liderazgo con Pilar Bernabé, está en a ver quién de las dos dice el insulto más grueso para quedar mejor con su líder, con Pedro Sánchez. Y ambas tienen mucho que explicar", ha aseverado Camarero.

Al respecto, ha instado a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a "pasar del insulto a la explicación de su labor como codirectora del Cecopi", así como "explicaciones de por qué no sacó" a efectivos policiales a las calles "para proteger a los ciudadanos los días en que las familias, las empresas, los comercios eran saqueados, eran asaltados con pillajes y robos".

"Tendrá que explicar su respaldo cómplice con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, que tenía que avisar de la crecida del barranco del Poyo y no lo hizo; tendrá que dar explicaciones de si durante las dos horas y media de silencio de la CHJ, su protegido Miguel Polo se comunicó con ella y le contó qué estaba pasando, si le dijo que estaban abriendo las compuertas de la presa de Forata", ha cuestionado.

Asimismo, Camarero ha reprochado que "cuanto peor para los valencianos, mejor para el PSPV" y ha insistido en que "es el momento de que los responsables del PSPV y del PSOE piensen en los valencianos, den explicaciones de a qué se han dedicado durante los últimos tres meses, que digan qué es lo que pretenden hacer y cómo pretenden ayudar a los valencianos".

EXPLICAR EL "NEPOTISMO"

Posteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación en un acto en Benidorm (Alicante), Camarero ha insistido que el Congreso del PSPV es "el congreso del insulto", ya que a su juicio "más allá de insultos y de descalificaciones permanentes, poco más hasta el momento", cuando ha reiterado que "debería ser este el congreso de las explicaciones".

"Creo que tendrían que explicar este nepotismo que se ha instalado en el Partido Socialista y en el PSPV. Tendría que explicar Ximo Puig qué ha pasado, que su hermano está sentado en el banquillo por corrupción, por la relación con su hermano cuando era presidente de la Generalitat. También tiene que explicar Pedro Sánchez que su hermano está sentado en el banquillo por cinco presuntos delitos de corrupción, o la situación judicial de su esposa, una anomalía democrática que la esposa del presidente está también en un proceso judicial como el que está llevándose a cabo; o la mitad de sus ministros, también la presidenta del congreso, el fiscal general del estado o el propio Ábalos", ha aseverado la vicepresidenta del Consell.

Respecto al exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha subrayado que "hasta hace dos días era la mano derecha de Pedro Sánchez" y ha agregado que "cuenta con todos sus secretos".

Ha insistido en pedir "explicaciones" a Morant por tener "un Ministerio lleno de corruptelas, por despilfarrar el dinero de la investigación del cáncer en obras de arte, en viajes". "Se ha demostrado que no ha controlado el dinero destinado a la investigación, que el descontrol, el despilfarro, la falta de gestión, la mala gestión es su aval, el aval como ministra y, por lo tanto, también lo que le avala para ser la secretaria general del PSPV", ha censurado Camarero.

ACUSA AL PSPV DE ESTAR "EN RASCAR VOTOS"

La vicepresidenta del Consell ha tildado el título del congreso del PSPV --'Ací estem'-- de "una vergüenza y una afrenta para todos los valencianos". "Pedro Sánchez ni ha estado, ni está, ni se le espera. Ha huido de la provincia de Valencia, de Paiporta y ha estado 81 días desaparecido", ha denunciado.

Igualmente, ha agregado que volvió para "hacer una agenda coartada para poder venir a lo que de verdad le importa: a celebrar un congreso a la búlgara donde ha quitado, ha eliminado, ha fulminado a cualquier indicio de persona que le pudiera hacer sombra, porque lo único que le importa es mantenerse en el poder a costa de todo".

"Faltan explicaciones, muchas explicaciones; sobran bulos, sobran mentiras, sobran insultos. Falta compromiso, falta que nos expliquen por qué no están pagando el Consorcio, por qué no están llegando las ayudas directas a los afectados, por qué el FLA extraordinario todavía no ha sido aprobado, después de que durante los últimos 12 años haya sido aprobado un FLA extraordinario de más de 3.000 millones, que es imprescindible para pagar, para tener liquidez, para pagar los servicios sociales, la sanidad o la educación de los y las valencianas", ha reclamado.

Camarero ha acusado al PSOE de buscar "cuántos votos podemos rascar de esta tragedia, de este dolor que están sufriendo tantos y tantos valencianos". "Mientras tanto, desde el Consell y desde la Generalitat vamos a estar en lo que de verdad importa: en la recuperación, en la reconstrucción, en dar soluciones, ayudas y que esas ayudas lleguen de la forma más rápida a los afectados".

"Estamos en lo importante, estamos al lado y sin soltar la mano a los afectados, a tantas y tantas personas que han sufrido el dolor de la dana, mientras otros están en lo suyo, en rascar votos, en intentar utilizar el dolor de forma partidista", ha zanjado.