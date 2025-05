Carmen Calvo dice que el feminismo "es lo que más está haciendo frente al discurso antidemocrático de rostro fascista"

La exvicepresidenta y exministra del Gobierno de España y actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha afirmado en Pamplona que "el feminismo en este momento es lo que más le está haciendo frente a ese discurso antidemocrático que tiene nuevo rostro fascista y que tiene mucho que ver con el machismo".

Así lo ha indicado este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la presentación de su libro 'Nosotras. El feminismo en la democracia', en la que también ha intervenido la presidenta de Navarra, María Chivite.

Según Calvo, este ensayo "es muy oportuno en este momento" ya que actualmente hay "algunos líderes mundiales que nos recuerdan un pasado ya muy lejos, que hablan de proteger a sus mujeres, de energía masculina, de retar a otro hombre al campo de batalla". "Estamos hablando de una retórica machista que es un nuevo fascismo y que tiene que ver con la batalla contra los derechos de las mujeres, contra lo que significa que la democracia tenga en cuenta los problemas de más de la mitad de la población del mundo, que somos las mujeres", ha dicho.

Ha añadido Calvo que "detrás de un fascista siempre hay un machista" y que "la mejor manera de defender ahora mismo la democracia es colocarse en la posición de la defensa de los derechos de las mujeres". "Y digo de las mujeres porque defendiendo la igualdad y el feminismo estamos defendiendo también los derechos de todos los colectivos que están en situaciones de marginación", ha subrayado, tras indicar que "en cualquier colectivo la mitad son las mujeres y por eso es tan importante en este momento hacer un análisis político diferente del tradicional".

"Hablar de democracia es hablar de igualdad, hablar de igualdad es parar y frenar ese discurso en el que el poder es el capricho a veces de quien puede ostentarlo y casi comprarlo. Y estamos hablando ahora de volver a las posiciones igualitarias y clásicas de la democracia porque sin ellas volverán las nuevas élites, los nuevos elitismos, las nuevas fórmulas de desigualdad", ha manifestado Calvo que ha apuntado que "de lo que tenemos que hablar ahora es de defender la democracia, de fortalecer las instituciones".

En respuesta a los periodistas, ha señalado que los datos de Navarra "ponen blanco sobre negro una violencia de diverso tipo, pero de los hombres más jóvenes". A su juicio, esto es "el ejemplo de que llevábamos razón las feministas" frente a "ese mensaje desde el conservadurismo que decía 'con el tiempo la igualdad se alcanzará, no hay que intervenir, no hay que tener institutos de las mujeres, no hay que tener ministerio de Igualdad, no hay que hacer leyes de igualdad', ese discurso que le hemos visto al campo conservador".

"Hay muchos hombres jóvenes que no han entendido que la democracia empieza por respetar en tus relaciones personales a las mujeres. Hay en este momento algunos líderes varones en el panorama mundial que particularmente son misóginos, que particularmente tienen problemas en sus relaciones con las mujeres. Por eso decía que la democracia tiene una vara de medir que tiene mucho que ver con la igualdad entre hombres y mujeres, con el respeto a las mujeres y a sus derechos. Y en ese sentido quienes niegan la violencia están ya en la antidemocracia", ha manifestado.

Según ha remarcado, "la democracia se la juega con qué votamos las mujeres, con qué nos posicionamos las mujeres, y esto cada día va a ser más así". "Y para quienes niegan todo esto, seguiremos viendo cómo apenas bajamos los índices de violencia, no los bajamos en los varones más jóvenes", ha dicho.

Por todo ello, ha reivindicado que "necesitamos más hombres buenos, más hombres demócratas que estén en esta trinchera, que es su trinchera, es la trinchera de su compañera, de su madre, de su hermana, de su amiga, de su novia, de su hija, es la trinchera de los hombres demócratas".

Por otro lado, al ser preguntada sobre el rechazo en el Congreso de los Diputados al decreto 'ómnibus' antes de que se alcanzase un acuerdo entre el Gobierno de España y Junts para aprobar parte del mismo, ha afirmado que "la política no puede ser espectáculo, tiene que ser compromiso, tiene que ser seriedad". "Se puede estar a favor o se puede estar en contra. Yo no entro ahí. Pero si estás en contra tendrás que razonar por qué. Si estás a favor pon argumentos, pon razones, pon ideas", ha comentado.

Según ha manifestado, "habrá gente que las entienda y otros que no" pero no se puede "tensionar la política hasta el punto de que la gente se sienta completamente lejos de ella". "Porque eso es un flaco favor a la democracia. Y todos estamos convocados a defender la democracia y las instituciones. Aunque pensemos de manera diferente", ha trasladado, tras añadir que "la democracia se deteriora cuando la gente piensa que eso no tiene fundamento o explicación y tiene mucho de interés y de espectacularidad".

A su juicio, "se puede estar a favor, se puede estar en contra, pero con argumentos, con seriedad, con profundidad. Y cada quien estará en su espacio ideológico".

Ha añadido Calvo que "hace falta que la política transcurra" mediante el "respeto entre las personas". "Yo llevo mucho tiempo en la vida pública y nadie sacará de mí en la hemeroteca un insulto", ha subrayado, tras considerar que "hay que defender la democracia con la política pegada al suelo".