De Andrés dice que Sánchez vuelve a meter el "regalo" al PNV porque no quiere el apoyo del PP a los elementos positivos

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de volver a meter en el nuevo decreto ómnibus el "regalo" del edificio de París al PNV, porque "no quiere" el apoyo del PP a los elementos positivos de ese decreto.

"Sánchez ha vuelto a meter el regalo del palacete al PNV en este segundo decreto. ¿Pero para qué? ¿Si el PNV ya tiene registrado ese palacete a su nombre? Pues lo hace porque no quiere el apoyo del Partido Popular a los elementos positivos, como es las pensiones, las ayudas a la dana o las ayudas al transporte", ha manifestado en un mensaje en las redes sociales.

Dicho esto, ha indicado que el PP no va a "picar los anzuelos" del Partido Socialista, ni de Sánchez. "Vamos a hacer lo que creemos que tenemos que hacer, porque además sabemos que ya es ineficaz. Y que el Partido Socialista podría estar presentando el regalo del palacete en los próximos 50 decretos, para que nosotros no lo votemos, pero no vamos a morder el anzuelo de Sánchez", ha reiterado.

No obstante, ha afirmado que el PP seguirá defendiendo lo que cree y, para eso, tiene los tribunales frente al primer decreto, "que es el que dio lugar a que ahora, en este momento, el palacete esté a nombre del PNV, cuando se compró con dinero público, no del PNV".