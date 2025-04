Sánchez pide a PP y Vox que "no usen bulos" y les avisa de que sus críticas al Gobierno "le hacen más fuerte"

El presidente, Pedro Sánchez, ha pedido este martes a la "coalición negacionista" de PP y Vox que "no usen bulos, mentiras, falsedades y 'fake news' para justificar su eventual rechazo al nuevo decreto ómnibus, y les ha advertido de que sus críticas al Gobierno "le hacen más fuerte".

Sánchez ha comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para explicar el contenido del nuevo real decreto ley con medidas sociales que sustituye al ómnibus derogado en el Congreso la semana pasada, por los votos en contra de Junts, PP y Vox. Esta vez, el Gobierno y Junts han alcanzado un acuerdo para sacar adelante su convalidación en la Cámara Baja.

El jefe del Ejecutivo ha aprovechado para arremeter contra PP y Vox, a los que ha insistido en tildar de "coalición negacionista", y su 'no' en el Congreso a la iniciativa, que incluía la revalorización de las pensiones conforme al IPC y bonificaciones al transporte. A su juicio, votaron en contra "por fastidiar" y porque donde el Gobierno "ve derechos, ellos ven mercancía con la que hacer negocio".

En este punto, ha lamentado la "capacidad" de los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal "para contaminar el debate público" con "manipulaciones y mentiras" para justificar su voto en contra. Así, ha desmentido algunas de las afirmaciones de PP y Vox, relacionadas con la subida de la luz, el palacete en París entregado al PNV y del incremento del IVA de los alimentos.

DESMENTIR "BULOS"

"Se ha dicho que el real decreto iba a subir el precio de la luz y es falso, es justo al revés, mejora el bono social; se devuelve el palacete a su legítimo dueño, tras ser incautado por la Gestapo y el Franquismo; y el decreto no contiene ninguna medida al respecto de la subida del IVA de los alimentos, eso es otra falsedad, bulo, mentira", ha explicado.

Sánchez ha avisado de que la estrategia de PP y Vox es "dañina" para España y "la mayoría social" y ha apelado a los dos partidos para advertir de que "lejos de afectar al Gobierno, le hacen más fuerte". "Nos recuerdan de lo que son capaces y la importancia de que nuestra agenda de progreso salga adelante", ha agregado.

Así, el presidente ha animado a los grupos de todo el arco parlamentario a votar a favor del nuevo decreto ómnibus y a los que no lo apoyen les ha pedido "no utilizar bulos, mentiras o falsedades" para justificarse, sino argumentos. Pero "que expliquen por qué no están dispuestos a reconocer a los pensionistas que su pensión se revalorice conforme al IPC", ha zanjado.