JxCat supedita nuevas negociaciones con el Gobierno a que se cierren "carpetas pendientes"

Barcelona, 28 ene (EFE).- La portavoz de JxCat en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha condicionado emprender nuevas negociaciones con el Gobierno a que se cierren las "carpetas pendientes" que tiene con la formación independentista, en referencia al traspaso de competencias en materia de inmigración o a la oficialidad del catalán en la Unión Europea.

Así lo ha dicho en una rueda de prensa en la sede del partido en Barcelona después de que JxCat y el Gobierno hayan cerrado un acuerdo para aprobar el "decreto social" que quedó encallado la semana pasada, a cambio de que el Congreso tramite la proposición no de ley que exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza.

No obstante, Nogueras ha aclarado que este acuerdo de hoy no cambiará la relación con el PSOE a pesar de que hayan levantado la suspensión de las negociaciones con los socialistas: "Es muy sencillo, si no tienes mayoría hay que negociar. A JxCat no nos han votado para hacer un trágala en lo que el Gobierno considera legítimo. Seguiremos con el pieza a pieza, que es lo que recoge el acuerdo de Bruselas".

La portavoz de JxCat ha reconocido que la proposición no de ley sobre la cuestión de confianza sufrirá alguna modificación técnica que no modificará el objeto de la misma, si bien desde la Mesa del Congreso todavía no se han puesto en contacto con la formación independentista. EFE

