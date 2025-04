Feijóo apuesta por una relación constructiva con Trump frente a las críticas de Pons

Madrid, 28 ene (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apostado por mantener una relación "constructiva" con Estados Unidos frente a las críticas vertidas por su vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, contra el presidente estadounidense, Donald Trump.

Preguntado por los periodistas por la posición marcada por Pons, que en un artículo de opinión calificó a Trump de "macho alfa de una manada de gorilas" u "ogro naranja", Feijóo ha defendido que España tiene que tener una relación "excelente" con Estados Unidos y ha dirigido sus críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"La relación de España con uno de sus principales aliados tiene que ser siempre constructiva, ese es el camino que yo utilizaré si tengo la responsabilidad de presidir el Gobierno y lamento que el presidente Sánchez esté haciendo lo contrario", ha apuntado el líder popular tras presentar al presidente de Melilla, Juan José Imbroda, en un desayuno informativo.

Además, ha subrayado que esa es la posición de su partido y es "suficientemente clara".

"Me preocupa no lo que diga un diputado o lo que diga un dirigente político, lo que me preocupa es que el presidente del Gobierno está jugando en contra de los intereses de España en esa relación tosca y hostil con Estados Unidos", ha agregado Feijóo, al ser preguntado de nuevo acerca de las expresiones usadas por González Pons.

La dirección nacional del PP ya señaló este lunes que la posición adoptada por su vicesecretario era "particular" y no de partido. EFE