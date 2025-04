Rueda censura que el Gobierno trató de "colar" medidas en el decreto ómnibus y pide votar "por separado" pensiones

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha censurado que el Gobierno central "intentase colar muchas medidas" a través del decreto ómnibus y ha pedido que deje "de perder el tiempo" y lleve a votación "por separado" asuntos como el alza de las pensiones.

Preguntado por el voto en contra del PP, Rueda, que ha asegurado compartir esta decisión tomada por el PP nacional y de la que ha dicho que se enteró durante su visita a Fitur, ha sostenido que el decreto ómnibus incluía algunas medidas que "no tiene discusión" pero también contemplaba otras que, en su opinión, "son muy discutibles", "haciendo una especie de o lo tomas todo, o no tienes nada".

"No sé si es peor eso o pensar que la gente es tonta y que va a pensar que la culpa de que no se aprueban estas medidas la tiene la oposición y no el Gobierno, que decidió plantearlo así", ha señalado.

Rueda ha señalado que lo que pide el PP es que estas medidas se hagan por "separado" y ha destacado que "si el Gobierno quiere aprobar el decreto en el que se deciden las pensiones, lo tiene facilísimo". "Otra cosa es que el Gobierno quiere otras cosas y en lo que menos piensa es en los jubilados", ha dicho para asegurar que el Ejecutivo autonómico está a los "cálculos políticos y a las tácticas de supervivencia de Pedro Sánchez".

En este punto, preguntado por las declaraciones en las que el dirigente popular Miguel Tellado criticó la cesión del palatece que fue sede del Gobierno vasco en París al PNV, Rueda ha incidido en su rechazo a que el Ejecutivo estatal tratase de "colar" medidas toda vez que "se está jugando los apoyos parlamentarios". "Decir que si no se aprueba lo del palacete, no se aprueban las pensiones retrata perfectamente al PSOE y al presidente del Gobierno", ha afirmado.

Así las cosas, Rueda ha considerado que lo que "hay que hacer" es "cuanto antes dejar de perder el tiempo y de enfrentar como siempre hace el PSOE y Pedro Sánchez".