Feijóo dice que PSOE "volverá a congelar las pensiones" si Sánchez no actúa ya: "Los pensionistas no son pardillos"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que le va a salir "mal la jugarreta" que pretende con el decreto ómnibus porque, según ha subrayado, "los pensionistas no son pardillos". A su entender, el Gobierno va "tarde" a la hora de aprobar esa revalorización de las pensiones y "volverá a congelarlas" si no actúa ya.

En su visita a un centro de mayores en Córdoba, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado que el Gobierno "siempre encuentra fórmulas para colar" sus "negocios", "pero para las pensiones solo encuentra excusas".

"Nos intentan tomar a los españoles, especialmente a los pensionistas, por pardillos. Ha quedado acreditado durante esta semana, pero los pensionistas no son pardillos. Les ha salido mal la jugarreta y les va a seguir saliendo mal porque la paciencia de los pensionistas tiene un límite", ha advertido.

Por eso, Feijóo ha pedido a Sánchez "menos palabrería vacía y más servir a los españoles", ya que, ya llega "extremadamente tarde". Así, ha dicho que debería haber aprobado ya la subida de las pensiones y ha recordado que hay una proposición de ley del Grupo Popular registrada, por lo que tiene "garantizados" los votos tanto para las pensiones como para las bonificaciones al transporte público y las ayudas a los afectados por la dana.

El líder del PP ha avisado que Sánchez "no puede ajustar cuentas a los españoles por los problemas" y las "rabietas" que tiene con sus socios. "Insisto, si no actúa ya, el PSOE volverá a congelar las pensiones en España. Las congeló el presidente Zapatero con el voto inestimable del diputado Pedro Sánchez y ahora es probable que Pedro Sánchez vuelva a congelar las pensiones en España y también eso puede pasar a la historia", ha manifestado.

"BUSCAR EN SUIZA QUE LE SIGAN PAGANDO EL SUELDO"

Tras la derrota parlamentaria del Gobierno hace una semana al no lograr aprobar en el Congreso el decreto ómnibus, Feijóo ha dicho que están ante "el enésimo fracaso parlamentario del Gobierno" que demuestra su "incapacidad para gobernar".

A su entender, esta legislatura de "desgobierno será recordada como el ejemplo de todo lo que no se debe de hacer". "Pero este país se da cuenta y cada vez el Gobierno está más solo porque ya no le creen en la calle y porque ni siquiera sus socios le apoyan", ha indicado.

Feijóo ha aludido a las declaraciones de Sánchez este domingo en Canarias asegurando que buscará votos debajo de las piedras para sacar el decreto ómnibus. "Lo que el señor Sánchez está intentando es buscar en Suiza que le sigan pagando el sueldo del presidente del Gobierno, que es una cosa muy distinta a buscar votos debajo de las piedras porque esos votos están en el Congreso", ha manifestado.

DESCARTA SU APOYO AUNQUE NO VAYA EL PALACETE DEL PNV

Al ser preguntado si el PP podría apoyar el decreto ómnibus si no va el palacete de París cedido al PNV, Feijóo ha descartado el apoyo de su partido alegando que en ese decreto "faltan muchas otras cosas que benefician a los ciudadanos".

"El regalo en París a un partido político es evidente que nosotros no lo compartimos. Pero tampoco compartimos los derechos que se le dan a los okupas, que no pagan las rentas por el alquiler de sus casas o que ocupan sus casas sin ningún título jurídico válido. No compartimos que se incremente el IVA a los alimentos y a la luz. No compartimos, en definitiva, muchas de las cuestiones que aparecen en el real decreto", ha explicado.

Según Feijóo, el Gobierno llevó al Parlamento un decreto que incluye decenas de cuestiones, en un "trágala de decir 'o estás conmigo o estás contra mí'". "El Gobierno actuó de mala fe. Sabía perfectamente que ese real decreto no iba a salir", ha sentenciado, para acusar al Gobierno de intentar ahora "buscar responsables".

"POLÍTICA TÓXICA" Y BUSCAR "DESGASTAR" A LA OPOSICIÓN

El líder del PP ha reiterado a Sánchez que no hace falta que busque los votos "debajo de las piedras" porque tiene los apoyos para sacar adelante la subida de las pensiones si respalda la proposición de ley que registró el Grupo Popular en el Congreso, según ha dicho.

"Y lo que me da la sensación que está haciendo el Gobierno es buscarlos en Suiza, negociando con Junts en Suiza. Y no se está negociando en favor de los pensionistas, se está negociando en favor de que el señor Sánchez pueda persistir en el Gobierno algunos meses más", ha aseverado, para calificar de "inmoral" esta forma de gobernar del jefe del Ejecutivo.

Feijóo ha advertido de que el PP no se va a "conformar con la política tóxica que reina en España". "No me voy a conformar con un Gobierno que haga sufrir a los ciudadanos para intentar desgastar a la oposición. Y no me conformo con un presidente que cree que puede repercutir sus problemas políticos, sus problemas judiciales y sus problemas de estabilidad en el Gobierno en la gente", ha declarado.

CRITICA EL "CAMBIO DE OPINIÓN" DE YOLANDA DÍAZ

Interrogado por las declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz en el desayuno informativo de Europa Press acerca de que el decreto se tiene que aprobar como ésta y sin trocear, Feijóo ha criticado que Díaz "cambie de opinión con enorme frecuencia" porque, según ha dicho, este fin de semana aseguró que quería que las pensiones, las ayudas al transporte y a los afectados de la dana se tramitasen "de forma específica para no bloquear otra vez el conjunto de medidas".

"Y sin embargo parece ser que esta mañana ha cambiado de opinión, probablemente porque el presidente del Gobierno la ha llamado a capítulo y le ha dicho que no puede decir cosas en contra de lo que diga el presidente del Gobierno", ha declarado.

Según Feijóo, la opinión de la ministra de Trabajo "cada día tiene menos valor entre su electorado y menos valor entre los ciudadanos españoles". "En 72 horas la señora Yolanda Díaz tiene dos opiniones no parecidas, sino absolutamente contradictorias", ha denunciado.

ENCUESTAS PUBLICADAS

En cuanto a la subida de PP y Vox en las encuestas, que les permitiría gobernar, Feijóo ha indicado que esos datos se parecen "mucho" a los sondeos que tiene su partido y que no publican. Según ha dicho, si hubiera elecciones ahora en España habría "un cambio de gobierno".

"Cada mes que pasa se va concretando que el Gobierno está más encogido, el Gobierno tiene menos apoyo parlamentario y el Partido Socialista confía menos en su secretario general, en el señor Sánchez. A pesar de que está intentando hacer un partido suyo, a su imagen y semejanza, a pesar de que está imponiendo a los candidatos prácticamente sin primarias, y allá donde hay primarias su candidato pierde, como es el caso de Extremadura", ha aseverado.

Feijóo ha subrayado que "lo cierto y verdadero es que hoy los españoles quieren cambiar el Gobierno" de Sánchez y ha añadido que decidirán en las urnas si el jefe del Ejecutivo convoca elecciones. A su entender, cualquier líder europeo lo haría en "su situación judicial" ante los sumarios que "le acechan relativos a la corrupción" y ante "la debilidad parlamentaria" que tiene en el Congreso.