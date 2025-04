Almeida ve de "monólogo del Club de la Comedia" que sindicatos se manifiesten contra PP y Vox por el decreto ómnibus

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado este lunes de "monólogo del Club de la Comedia" que los sindicatos promuevan movilizaciones "contra la oposición" el próximo 2 de febrero tras decaer el decreto ómnibus en el Pleno del Congreso. A su entender, es "insuperable".

"¡Van a un monólogo del Club de la Comedia y no lo hacen mejor! Es decir, los sindicatos van a un monólogo del Club de la Comedia y dicen, miren nos vamos a manifestar porque no ha salido adelante un decreto, pero nos vamos a manifestar contra la oposición, no contra el Gobierno. Es insuperable de verdad", ha exclamado.

Así se ha pronunciado en un desayuno informativo organizado por Europa Press, al que han asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente del Senado, Pedro Rollán, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, y la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, entre otros.

"UNA FALTA DE RESPETO A LOS PENSIONISTAS"

Al ser preguntado si el PP debería dar su "sí" al decreto del Gobierno en caso de que la cesión del palacete de París al PNV no vaya en el nuevo decreto del Gobierno, Almeida ha dicho que los pensionistas no se merecen que sus pensiones "se mezclen con un palacete del PNV" y con otros asuntos de "lo más dispar y variado".

Dicho esto, el alcalde de Madrid ha puesto el foco en las declaraciones del presidente del Gobierno asegurando este domingo desde Canarias que buscará votos hasta debajo de las piedras para aprobar el decreto ómnibus en el Congreso.

"Ayer escuchaba a Pedro Sánchez entre emocionado y exaltado, gritando que va a buscar hasta debajo de las piedras los votos que necesite para que los pensionistas revaloricen su pensión, para que haya ayudas al transporte público para los afectados de La Palma y de Valencia. No necesita buscarlos. Con que apruebe la proposición de ley del PP se aprobarían", ha manifestado.

En este sentido, el regidor ha reclamado al presidente del Gobierno que deje de "engañar" a los ciudadanos. "No necesita sobreactuar con excitación. No lo necesita. No necesita seguir engañando a la gente. Esto no es el Palacete del PNV. ¿De verdad los pensionistas se merecen que sus pensiones se mezclen con un palacete del PNV?", se ha preguntado.

Almeida ha indicado que la forma de proceder del Gobierno al "mezclar" tantos asuntos en un mismo decreto es "una falta de respeto a los pensionistas" y ha criticado que Sánchez "les utilice de escudo y de rehenes".

"Pedro Sánchez no piensa en los pensionistas, piensa en sacar adelante un decreto de conveniencia política para él", ha asegurado, para insistir en que para aprobar la revalorización de las pensiones solo tendría que apoyar la iniciativa registrada por el Grupo Popular.

Cuestionado sobre si al PP le preocupan esas movilizaciones de los sindicatos UGT y CCOO el día 2 de febrero y teme que pueda calar el mensaje de que su partido tiene parte de culpa, el alcalde de Madrid ha criticado que se vayan a manifestar "contra la oposición y no contra el Gobierno" porque no haya salido adelante ese decreto.

"Pero ¿en qué cabeza cabe que los sindicatos se manifiesten contra la oposición y no contra el Gobierno? ¿Pero qué papel quieren jugar de verdad los sindicatos?", se ha preguntado, para recordar que es el Gobierno el que ha sido "incapaz de reunir los votos necesarios para aprobar este decreto ómnibus".

ACUSA AL GOBIERNO DE INTENTAR "CHANTAJEAR"

Tras asegurar que en política "es importante también ser coherente", ha recordado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya le dijo a Sánchez en el debate de investidura que no le viniera a buscar cuando sus socios le "fallen".

Además, ha criticado que el Gobierno ni siquiera haya llamado antes al PP para intentar buscar su apoyo y esté "simplemente intentando chantajear a través de los medios de comunicación y a través de la opinión pública". "El PP no está al servicio de Pedro Sánchez, el PP está al servicio de los españoles, que no se equivoque Pedro Sánchez", ha finalizado.