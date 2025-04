Almeida ve de "monólogo del Club de la Comedia" que los sindicatos se manifiesten contra PP y Vox por el decreto ómnibus

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado este lunes de "monólogo del Club de la Comedia" que los sindicatos promuevan movilizaciones "contra la oposición" el próximo 2 de febrero tras decaer el decreto ómnibus en el Pleno del Congreso. A su entender, es "insuperable".

"Van a un monólogo del Club de la Comedia y no lo hacen mejor. Es decir, los sindicatos van a un monólogo del Club de la Comedia y dicen, miren, nos vamos a manifestar porque no ha salido adelante un decreto, pero nos vamos a manifestar contra la oposición, no contra el Gobierno. Es insuperable de verdad", ha exclamado.

Además, Almeida ha asegurado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no tiene que buscar los votos debajo de las piedras para sacar adelante la revalorización de las pensiones sino que solo hace falta que apruebe la proposición de ley que ha registrado el Grupo Popular. "No necesita sobreactuar con excitación. No lo necesita. No necesita seguir engañando a la gente", ha aseverado.

Así se ha pronunciado en un desayuno informativo organizado por Europa Press, al que han asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente del Senado, Pedro Rollán, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, y la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, entre otros.

