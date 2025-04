El PP pregunta a Sánchez si va a dejar "tirados" a 12 millones de pensionistas

Mérida, 25 ene (EFE).- La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha preguntado al Gobierno si "va a dejar tirados" a 12 millones de pensionistas, a los usuarios del transporte público y a las víctimas de la dana por no querer aprobar, de manera urgente y "sin trampa", reales decretos leyes con ayudas destinados a ellos.

"No entendemos esa soberbia de Pedro Sánchez diciendo no a esta aprobación de manera inmediata", ha aseverado este sábado en Mérida antes de clausurar la Intermunicipal 2025 del PP de Extremadura y después de que el pasado miércoles decayera en el Congreso el decreto ómnibus con los votos de los populares, Vox y Junts.

En declaraciones a los medios, ha acusado al Gobierno de haber aprovechado esta norma con medidas positivas para los españoles para incluir otras "perjudiciales" para los ciudadanos, por lo que ha pedido "respeto" para los españoles y que no se los utilice como "escudos de protección política".

Y ha hecho hincapié en esta derrota parlamentaria para acto seguido instarle a convocar un Consejo de Ministros extraordinario por ser la vía "más rápida y eficaz" para aprobar nuevos reales decretos leyes "sin ser un trilero" y sin incluir otras medidas que su grupo no puede respaldar.

De ser así, "ese real decreto ley sería convalidado por el PP el día que él quiera y se termina el problema", ha manifestado a Sánchez.

Al ser preguntada por las opciones parlamentarias que existen para dar salida a estas medidas, Gamarra ha respondido que es el Gobierno el que tiene que "dar un paso al frente" y ha garantizado, de nuevo, el voto afirmativo de los 137 diputados del PP si procede de esta manera.

No obstante, ha recordado que el PP ha iniciado el registro de proposiciones de ley a favor de la revalorización de las pensiones, la continuidad de la gratuidad del transporte público y la concesión de ayudas a los afectados por la dana.

Y junto a ello, en el pleno del próximo martes del Senado, exigirá una convocatoria "urgente e inmediata" del Consejo de Ministros para que el Ejecutivo apruebe "de manera extraordinaria" reales decretos leyes con estas medidas "única y exclusivamente".

En este sentido, ha subrayado que Pedro Sánchez tiene todos los récords en la aprobación de reales decretos leyes, "más de 140 desde que es presidente, uno cada 12 días", por lo que se ha preguntado por qué se niega a aprobarlos ahora.

Por contra, ha aseverado, "cuando se lo piden sus socios o tiene interés para controlar instituciones le falta tiempo para actuar", como a su juicio ocurrió con el control de RTVE, la "colonización" de Telefónica y cuando decayó la ley que contempla el impuesto a las empresas energéticas

"¿Por qué ahora no?", se ha preguntado la dirigente popular, quien ha instado al jefe del Ejecutivo a salir de su "no es no" por "su empecimiento en gobernar y en imponer unas medidas para las cuales no tiene votos".

Todo ello, ha criticado, en un momento en el que está centrado en "colocar a ministros al frente de la organización territorial" y en resolver sus problemas judiciales, como es el caso de la contratación de su hermano en la Diputación de Badajoz. EFE

