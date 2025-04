Illa, Torres y Armengol piden optimismo y socialdemocracia en respuesta a la ultraderecha

Adeje (Tenerife), 24 ene (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, han pedido este viernes más "optimismo, compromiso, esperanza y socialdemocracia" en respuesta al individualismo y egoísmo que, han dicho, representa la ultraderecha.

Lo han hecho como dirigentes socialistas en la apertura del Congreso regional del PSOE canario en Adeje (Tenerife) que reelegirá a Torres como secretario general y en el que, a través de un diálogo moderado por el periodista Enrique Hernández, han conversado sobre los retos de la democracia.

"Están potenciando el individualismo, el egoísmo o la indignación de pancarta y manifestación. Pero los socialistas somos los del compromiso y la dedicación. Y la clave es el optimismo y el compromiso. Cuanto más difícil parezcan las cosas, más optimismo y más esperanza", ha pedido Salvador Illa, que ha alabado las intervenciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el foro de Davos.

Para el también líder de los socialistas catalanes, el concepto clave de los próximos años es el de igualdad, pues sin eso no hay libertad ni sobre qué trabajar.

"Y la igualdad quiere decir vivienda, que es lo que más contribuye a la desigualdad en nuestras sociedades actualmente", ha ahondado Salvador Illa, que también ha abogado por que se redistribuya la riqueza y la prosperidad que generan grandes sectores como el turismo.

En cuanto a las tensiones territoriales, el presidente catalán ha expresado que el PSOE defiende una visión plural y diversa que a muchos les pone "nerviosos" y ha reivindicado que si bien Madrid es parte de España, España no es solo Madrid, sino un estado compuesto en el que todos pueden opinar y defender su modelo.

En su turno, Ángel Víctor Torres ha pedido evitar que la mentira "dé pasos más largos" y termine poniendo "gobiernos montados sobre la farsa y el engaño en vez del rigor y la seriedad", y ha lamentado el clima "irrespirable" que se vive en el Congreso de los Diputados, donde ha dicho que antes no era concebible no saludarse por los pasillos o cambiarse de ascensor según quién venga, algo que ha dicho que sucede y que es "la antítesis de la felicidad".

"La democracia es saber perder. Y Feijóo no ha sabido perder el gobierno. Es un drama personal que le lleva a la angustia porque no se cree que es líder de la oposición y monta consejos de ministros 'fake' y se queja de que no le llama el presidente del Gobierno", ha ironizado Torres.

Armengol ha coincidido con Illa al señalar que "España no es Madrid" y que el "clima" que se respira en la capital española no es el mismo que en otros sitios del país, pues allí, ha dicho, hay una "confluencia de la centralidad mal entendida y la concentración del poder mediático y económico entendido de una manera testosterónica".

También ha opinado que hay movimientos de la ultraderecha que están desincentivando a la ciudadanía para que dejen de creer en la democracia y así "poder desmontar el estado de bienestar y hacer posible la ley del mercado y del más fuerte".

"Hay que plantar cara a la derecha y a la extrema derecha que quieren hacer de la mentira su bandera e inocular odio. La forma de relacionarnos debe ser desde el cariño, el diálogo y la comprensión", ha aseverado la presidenta del Congreso. EFE

