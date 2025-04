El PP anuncia una campaña de recogida de firmas online y en la calle para pedir a Sánchez "subida de pensiones ya"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado una "ofensiva parlamentaria y social" de su partido para exigir al Gobierno que se apruebe cuanto antes la revalorización de las pensiones, las bonificaciones al transporte público y las ayudas a los afectados por la dana, tras decaer el decreto "batiburrillo" que incluía esas medidas.

Aparte de exigir al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que convoque ya un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar decretos con esas tres medidas, ha anunciado una campaña de recogida de firmas online --a través de la plataforma Change.org-- y en mesas informativas en la calle para que los pensionistas puedan trasladar "en primera persona" esa petición de subida de pensiones al presidente del Gobierno.

"Vamos a plantear una ofensiva parlamentaria y una ofensiva también social, en defensa de los pensionistas, en defensa de los usuarios del transporte público, en defensa también, como no puede ser de otra manera, de los valencianos", ha declarado Gamarra en una rueda de prensa en la sede del PP, acompañada por los portavoces parlamentarios en el Congreso y el Senado, Miguel Tellado y Alicia García.

CRITICA QUE SÁNCHEZ SE "NIEGUE" A APROBAR REALES DECRETOS LEY

Gamarra ha acusado al Ejecutivo de "utilizar y despreciar" a los españoles cuando introduce en el "decreto batiburrillo" cuestiones como "el pago al PNV, que no a los vascos" junto a la revalorización de las pensiones. A su entender, ahora busca "convertir su parálisis en la de todo el país".

"Y lo estamos viendo cuando se niega, como se está negando en las últimas 24 horas, a aprobar reales decretos ley que sí que contarían con el respaldo del Parlamento y que permitirían que los pensionistas, que los usuarios del transporte público y que los valencianos no sean usados como escudos humanos".

Por eso, ha exigido al Gobierno que convoque ese Consejo de Ministros extraordinario "que lleve estos tres reales decretos ley, para que se puedan convalidar, porque los votos los tiene". Y le exigimos que deje de utilizar a los pensionistas, a los usuarios del transporte público y a los valencianos para protegerse y para chantajear, porque no se lo merecen", ha manifestado.

UNA INICIATIVA EN EL SENADO PIDIENDO UN CONSEJO DE MINISTROS YA

Gamarra ha señalado que el PP ha registrado ya tres proposiciones de ley en el Congreso para la revalorización de las pensiones, la reducción en las tarifas del transporte público y las ayudas de la dana, "en los mismos términos en los que los contempló el Gobierno" en el llamado decreto ómnibus que decayó.

Además, ha indicado que, si el Gobierno no quiere esperar a la tramitación de los textos del PP, su partido ha registrado hoy mismo en el Senado una moción en la que pide al Gobierno que "convoque de manera urgente un Consejo de Ministros extraordinario" para aprobar esas tres medidas. "Sería bueno que escuche un poco a la sociedad española y no mantenga a los pensionistas como rehenes", ha enfatizado.

Gamarra ha señalado que cuando Sánchez "quiere, se da mucha prisa en convocar Consejos de Ministros", como por ejemplo cuando el 23 de diciembre, perdió las votaciones y no pudo sacar adelante el impuesto de las energéticas. "Le faltó el tiempo para aprobar en un Consejo de Ministros un real decreto ley para recuperar ese impuesto porque se había comprometido con algunos de sus socios", ha resaltado.

CAMPAÑA EN CHANGE.ORG

En cuanto a la "ofensiva social" del PP, Gamarra ha asegurado que se articulará "a través de una petición online en la plataforma Change.org. Además, ha dicho que van a facilitar que se pueda plasmar esa firma en la calle "de manera directa" con la movilización que llevará a cabo el partido de sus estructuras provinciales en toda España, instalando mesas informativas.

En el texto colgado en 'Change.org', el PP asegura que el Gobierno "está usando a los pensionistas, a los valencianos y a los usuarios del transporte público como escudos humanos para intentar tapar su debilidad parlamentaria" y deben "concentrar esfuerzos en intentar evitarlo".

"Sánchez ha llevado al Congreso un decreto-trampa que mezclaba temas imprescindibles como la subida de las pensiones, las ayudas a Valencia por la dana o la prórroga de los descuentos del transporte público, con otros inaceptables, como la subida del IVA a los alimentos básicos y a la luz, mayor protección a los okupas o el regalo de un palacete al PNV. Evidentemente, el primer partido de España no va a someterse jamás a este tipo de chantajes y, de hecho, la mayoría del Congreso tumbó la normativa", asegura el texto.

Según el PP, "si plantear cosas tan serias de esta forma ya fue lamentable, más miserable aún es que el Gobierno se niegue ahora a someter a votación aquellos puntos en los que la mayoría de la Cámara está de acuerdo".

Por eso, dice que está "en la mano del Gobierno que hoy mismo suban las pensiones, se prorroguen las ayudas al transporte y se faciliten a los valencianos". "Por este motivo, te pedimos que te sumes a la campaña de presión al Gobierno para que podamos decir sí a subir las pensiones, sí a apoyar a valencia y sí a bonificar el transporte público", concluye el PP en 'Change.org'.

"PEDRO, ¿A QUÉ ESPERAS? VETE YA"

La dirigente del PP ha señalado que están ante una situación de "extraordinaria gravedad" y ha acusado al jefe del Ejecutivo de estar "cruzando constantemente todos los límites". "Intenta tapar con ello su absoluta inoperancia, su irreversible decadencia y la descomposición parlamentaria en la que vive tras las últimas elecciones generales que perdió. Y ello lo hace jugando de manera constante con el futuro inmediato de los españoles", ha aseverado.

Gamarra ha indicado que Sánchez carece de una "mayoría estable" y ha aludido a los casos de presunta corrupción que le rodean. "A ningún español le escapa que estamos ante una legislatura imposible", ha asegurado, si bien ha pronosticado que el jefe del Ejecutivo "resistirá todo lo que pueda".

"Si no puedes aprobar presupuestos generales del Estado, si no puedes aprobar leyes, si no puedes aprobar y convalidar reales decretos, Pedro, ¿a qué esperas? Vete ya", ha finalizado la secretaria general del PP.