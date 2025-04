Mazón, sobre si los valencianos le perdonarán su sobremesa el día de la dana: "Ya se ha hablado demasiado de leyendas"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado, respecto a si los valencianos podrán perdonarle su sobremesa del pasado 29 de octubre, día de la dana que arrasó la provincia de Valencia y provocó 224 fallecidos y tres desaparecidos, que "sobre leyendas se ha hablado ya demasiado".

"Creo que más transparente, más comparecencias que hemos hecho y que he hecho yo... Yo lo que no sé si le van a perdonar, y desde luego lo que creo que nadie entiende, es que el máximo responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (Miguel Polo) lleve 80 días desaparecidos sin contarnos qué pasó aquel día, por qué no se hicieron los trabajos y por qué no se avisó a tiempo. Eso sí que es fuerte".

Así lo ha manifestado este jueves por la tarde en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), preguntado por si cree que los valencianos podrán perdonarle algún día la sobremesa del 29 de octubre tras su comida en el restaurante El Ventorro.

Respecto a si se siente respaldado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha visitado el expositor de la Generalitat en Fitur, Mazón ha sostenido que "esto de los sentimientos" y de "cómo se sienta cada uno" es "absolutamente secundario", ya que la prioridad son los afectados por la dana.

"Cuando pienso en la gente tan perjudicada por la riada, a mí me da la sensación que lo que menos les interesa es cómo se siente el presidente de la Generalitat. El presidente de la Generalitat lo que está es comprometido con el trabajo de la reconstrucción permanentemente, con la reivindicación de los recursos que necesitamos permanentemente y con la eficacia", ha reiterado.

Dicho esto, el también líder del PPCV ha agradecido "perfectamente" el apoyo de Feijóo, "siempre".