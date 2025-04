UGT dice que no tiene sentido darle una "bofetada" al Gobierno en la cara de los jubilados

Barcelona, 22 ene (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dicho que darle una "bofetada al Gobierno en la cara de los jubilados y pensionistas no tiene mucho sentido" y que hay algunas cuestiones que el Parlamento ha de aprobar.

Álvarez se ha referido así al decreto ómnibus, que incluye el alza de las pensiones y que se vota hoy en el Congreso, y ha asegurado que el momento político que vivimos "no es fácil", pero el de los pensionistas a la hora de ir a comprar tampoco y "sería bueno" que los diputados tengan en cuenta sus necesidades.

En declaraciones a la prensa antes de visitar la factoría de Seat en Martorell (Barcelona), ha pedido a los grupos políticos que piensen que hay 11 millones de jubilados y pensionistas que no van a entender que no suban las pensiones "porque hay una mayoría que no está de acuerdo, aunque en realidad dicen que están de acuerdo".

Ha afirmado que "ir cambiando la presión de unos a otros, no se si va a dar resultado", pero que, de todas maneras, el Gobierno podía haber llevado el decreto "un poco más negociado". EFE