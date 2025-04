Trabajo ve "insuficiente" la propuesta de CEOE y cerrará la subida del SMI en una semana

Madrid, 22 ene (EFE).- El Ministerio de Trabajo ha considerado "insuficiente" la propuesta de subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 3 % para 2025 hecha por la patronal CEOE y ha emplazado a una última reunión la próxima semana para cerrar el incremento.

En declaraciones a los medios tras reunirse esta tarde con los agentes sociales, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha considerado positivo que la patronal haya traído a la mesa una propuesta.

La Junta Directiva de la CEOE ha decidido esta mañana plantear al Ministerio de Trabajo una subida en línea con la pactada con los sindicatos en el acuerdo de negociación colectiva, que recogía un alza salarial del 3 % para este año.

Se trata de "un reconocimiento implícito de que las políticas de subida funcionan y que hay que seguir insistiendo en las mismas", ha dicho Pérez Rey, propuesta que contrasta con "la actitud que mantuvo en la mesa de negociación de la reducción de jornada", en la que no planteó nada.

Esta propuesta estaría por debajo del 4,4 % planteado por el Gobierno -en la franja alta de la propuesta de la comisión de expertos del SMI-, y también sería inferior a la propuesta por los sindicatos, cercana al 6 %.

El Ministerio de Trabajo abrió la semana pasada la negociación sobre el SMI de 2025 con una propuesta de incremento de 50 euros, hasta los 1.184 euros mensuales, mientras que los sindicatos piden llegar a los 1.200 euros, lo que supone un alza del 6 %.

Además de la subida del 3 %, la patronal ha condicionado su apoyo a la revalorización a que se reformen los mecanismos de indexación para los contratos públicos y ayudas para el sector agrícola.

"El Gobierno quiere ser claro. Una subida del 3 % no es adecuada en la medida que no respetaría la proporción del 60 % del salario medio (...). Es insuficiente", ha dicho Pérez Rey, quien no se plantea ningún escenario por debajo de las recomendaciones de la comisión de expertos.

Esta comisión recomendó un alza del SMI del 3,4 % o del 4,4 %, en función del método utilizado.

El Ministerio de Trabajo confía en que en la próxima reunión, que tendrá lugar el miércoles que viene, las condiciones de la patronal o la propia cifra podrían moverse en algún sentido para buscar acuerdo con los sindicatos.

"Tomaremos una decisión en esa mesa", ha dejado claro Pérez Rey, que ha añadido que van a acelerar los trámites para que la nueva cuantía esté aprobada cuanto antes más aún tras haber decaído este miércoles la prórroga del SMI.

Ante esta situación, Pérez Rey ha explicado que se dictará una orden para que los trabajadores no paguen las consecuencias.

Los sindicatos han valorado que la CEOE haya llevado una propuesta a la mesa pero también han considerado que es insuficiente.

Según ha explicado tras la reunión la secretaria de Acción Sindical y Empleo de CCOO, Mari Cruz Vicente, los sindicatos mantienen sus planteamientos de que la subida sea mayor, hasta los 1.200 euros, y quede exenta de tributar.

Junto a esto, han puesto sobre la mesa que se aborde el tema de la absorción de complementos y otras variables salariales.

En la misma línea, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha valorado que la CEOE haya hecho una propuesta y ha pedido abordar el tema de pluses y complementos.

También ha reconocido que cuanto antes se cierre el acuerdo será mejor más aún tras lo ocurrido con la prórroga.

Pero, han incidido, la prisa no puede ir en detrimento de no mejorar las condiciones. EFE