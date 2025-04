Montero dice que Ayuso "tendrá que dar explicaciones de lo que hace Trump y ella comparte"

Madrid, 22 ene (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho este miércoles que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tendrá que dar explicaciones de aquellas políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, que la popular "comparte".

A su llegada al pleno del Congreso, Montero se ha referido a las palabras de ayer de Ayuso, quien felicitó a Trump por su toma de posesión y le ofreció “la colaboración de la Comunidad de Madrid”, y ha considerado que "no es ninguna novedad" que la popular se "alinee" con Trump.

"Este Gobierno no solamente no las comparte (las políticas de Trump), sino que ideológicamente las combate, no se puede estar criminalizando permanentemente a los inmigrantes, no se puede atentar contra la igualdad de hombres y mujeres", ha expuesto la vicepresidenta.

Así, ha preguntado si Ayuso "comparte realmente que a los inmigrantes no se les respeten sus derechos humanos", que las mujeres "no estén en igualdad de condiciones" y que "se pueda cuestionar el orden internacional, intentando denominar a determinados accidentes geográficos" en referencia a la pretensión de Trump de cambiar el nombre al Golfo de México.

"Que Ayuso se alinee con Trump no es ninguna novedad, venimos denunciando que las políticas que está anunciando y que practica y que también pregonan Ayuso y el PP en todas las comunidades donde gobierna, son políticas trumpistas, populistas y discriminan a una parte de la sociedad", ha remachado. EFE