El PSOE, convencido de que el decreto ómnibus será convalidado hoy en el Congreso

Madrid, 22 ene (EFE).- El PSOE se ha mostrado convencido de que el decreto ómnibus, que incluye un aumento de las pensiones, ayudas al transporte público, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) o ayudas a los afectados por la dana, será convalidado en el pleno del Congreso de este miércoles aunque hasta el momento se desconoce el sentido del voto de PP y Junts.

Según ha afirmado el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, a su llegada al pleno de la Cámara Baja, el partido está convencido de que el decreto "no va a caer" porque es una cuestión de "sentido común" que "va más allá del cálculo político barato que pueda hacer alguno".

López ha asegurado que su grupo parlamentario seguirá negociando y buscando el pacto "hasta el último minuto" y ha advertido de que quien vote en contra "se retrata".

A juicio de López, votar en contra del decreto sería hacerlo también "en contra de que a doce millones de jubilados se le suba la pensión, de que el transporte público esté subvencionado para dos millones de personas", así como oponerse a que "las personas más vulnerables no puedan ser desahuciadas" y que a "aquellos que no puedan pagar el recibo de la luz y el agua no se les corte el suministro".

A la convalidación del decreto ley también se ha referido el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien ha subrayado que están hablando con todas las fuerzas políticas, entre ellas el PP y Junts, con quienes están "dialogando hasta el último segundo". EFE