El Congreso vota tres decretos del Gobierno con la duda sobre Junts tras su plante

Madrid, 22 ene (EFE).-El pleno extraordinario del Congreso somete este miércoles a votación tres decretos económicos, una convalidación en la que, de nuevo, el Gobierno pondrá a prueba su capacidad para negociar.

El Gobierno tiene en esta sesión de la Cámara su primera prueba de fuego para comprobar hasta donde llega la amenaza del líder de Junts, Carles Puigdemont, sobre su apoyo parlamentario después de suspender las negociaciones sectoriales entre su formación y el PSOE.

Todas las miradas están puestas en el decreto ómnibus, que incluye un aumento de las pensiones, ayudas al transporte público, la subida del Salario Mínimo Interprofesional o ayudas a los afectados por la dana.

Como ya ocurriera en el último pleno del 2024, el primero que celebra el Congreso en este 2025 lo hace entre negociaciones del Gobierno con los grupos parlamentarios, incluido Junts, para tratar de sacar adelante sus iniciativas.

En cuanto al decreto que busca prorrogar el gravamen a las energéticas, no hay duda de que no será convalidado porque Junts y PNV -además del PP- ya han dejado claro su oposición al mismo, lo que no ha evitado el enfado de Podemos, que llegó a un acuerdo con el Gobierno para que lo aprobara a cambio de apoyar su reforma fiscal.

En cuanto al tercer decreto, el referido a la reforma de las pensiones, cuenta en principio con el apoyo del PP, por lo que el voto de Junts no sería decisivo en este caso. Otros socios parlamentarios del Gobierno, como Podemos o BNG, se oponen a la misma.

El pleno del Congreso también votará en esta sesión extraordinaria el suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo para investigar al exministro y exsecretario general del PSOE José Luis Ábalos por el caso Koldo.

Al término de la sesión plenaria se reunirá la Diputación Permanente, donde se debatirán las peticiones de comparecencia de varios ministros solicitadas por el Partido Popular. EFE