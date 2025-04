Bolaños, a los pensionistas: Cuando bajen sus pensiones recuerden que fue el PP con otros

Madrid, 22 ene (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha dirigido a los pensionistas y les ha dicho que "cuando en febrero vean que su pensión ha bajado se acuerden que ha sido el PP en compañía de otros".

Bolaños ha lanzado este mensaje desde los pasillos del Congreso, tras conocerse que va a decaer el decreto 'ómnibus', que incluye la revalorización de las pensiones, al anunciar Junts y el Partido Popular su voto en contra, uniéndose al rechazo ya anunciado por Vox.

"Y cuando mañana los usuarios del transporte público vean que ha subido el precio de su billete, que se acuerden que ha sido el Partido Popular en compañía de otros", ha agregado, en alusión a un texto que incluye además las ayudas al transporte.

Bolaños ha dicho que esta será la consecuencia "si finalmente decae" el real decreto ley y no ha contestado a las preguntas de los periodistas.

"Tendrán que dar explicaciones los que votan no a mejorar la vida de los ciudadanos, nosotros traemos propuestas para mejorar pensiones, mejorar la ayuda del transporte, los que votan no son los que tienen que dar explicaciones, no nosotros", ha dicho por su parte el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. EFE