Álvarez: "Nuestra prioridad es rentabilizar Supercopa con equilibrio económico y social"

Madrid, 22 ene (EFE).- La presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, aseguró que su prioridad "es rentabilizar la Supercopa, que no está suficientemente trabajada", y que si hubiera una propuesta para jugarse fuera de España "habría que valorar todas las opciones con los clubes y alcanzar un equilibrio entre el punto de vista económico y social".

En un encuentro con medios en la sede de la liga este miércoles, Beatriz Álvarez explicó que el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, le trasladó que no hay una propuesta concreta para que la competición se juegue en Arabia Saudí o en otro lugar y que no se ha iniciado ninguna negociación.

"Lo que le he trasladado es que, más allá de donde sea, entendemos que es una competición que no está suficientemente trabajada. Nuestra prioridad es que hay que rentabilizarla, hay mucho margen de mejora, y, en caso de llevarla a otro sitio, habría que mirar todas las situaciones. Hay una parte económica y otra social que hay que valorar y hay que buscar el equilibrio", afirmó.

Álvarez indicó que si en un momento hay una propuesta, tendrá que sentarse con la RFEF, poner todas las cartas sobre la mesa y trasladarle la posición de los clubes de la Liga. "No podemos entrar en contradicciones, habría que valorar todas las opciones y con todos los clubes", añadió.

"Con la Federación la relación está estable, hay un cambio en la forma de gobernar. Louzán ha sido muy valiente a la hora de formar una junta directiva con todos los estamentos. Para mí fue una sorpresa agradable ver tanta diversidad, pluralidad, no solo porque hay mucha presencia de mujeres, sino porque todos los que estamos allí buscamos esa paz institucional. Llevamos años reivindicando tener voz y poder estar para defender los intereses de los clubes. A partir de ahora tengo la esperanza de que cambien las cosas", señaló tras su incorporación como vicepresidenta a la nueva directiva de la RFEF.

Álvarez anunció que en los próximos días se presentará el nuevo convenio colectivo para su publicación en el BOE y que la demora en su firma se debe a una adaptación hecha en el texto, de acuerdo a un decreto publicado en verano relativo a la protección del colectivo LGTBI.

"El convenio mejora todos los aspectos del anterior a todos los niveles, no solo la parte económica. Hubo cosas de mejora a nivel social. No es el ideal para nadie, pero es el de consenso. Estamos incómodamente satisfechas todas las partes. Al final se firma sin UGT y AFE y para nosotros no deja de ser una piedra para las propias jugadoras, y nos extraña, porque nos han trasladado que un 97% de futbolistas está a favor", apuntó.

La presidenta discrepó de la opinión de AFE de que el nuevo convenio suponga un retroceso respecto al de 2020 y consideró que el rechazo de AFE y UGT "no tiene nada que ver ni con la negociación del convenio, ni con la Liga F, sino con posturas de sindicatos".

"Fue una negociación muy paralizada, pero en enero del 24 empezamos a unir posturas, todos asumimos que debíamos acercar posturas y ahí se empezó a hacer un ejercicio de transparencia. En junio teníamos el acuerdo con todos los sindicatos y con el texto cerrado hicimos una revisión del texto. Llegado septiembre dijimos que no podíamos demorarlo, se hicieron matizaciones de redacción y, cuando llegamos a la reunión y estábamos todos de acuerdo, había un cambio. No se el motivo real y concluimos que no tiene nada que ver ni con la negociación del convenio", apuntó.

En su opinión "no tiene sentido empezar a plantear cambios de redacción, por ejemplo de artículos, antes de firmar" e incidió en que siempre hubo ambigüedad por parte de AFE, aunque UGT se mantuvo siempre fiel hacia la firma.

"Una semana antes a la firma, AFE dijo que se lo iba a pensar. Yo creo que era un tema más político. A la reunión siguiente UGT estuvo representada por otra persona que no me conocía y ahí nos trasladaron que no iban a firmar. Fue una decisión de ultima hora", recordó. EFE