Pere Romeu: "El equipo es exageradamente competitivo"

Sant Joan Despí (Barcelona), 21 ene (EFE).- El entrenador del Barcelona, Pere Romeu, ha explicado en la rueda de prensa previa a la primera semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid que su equipo es "exageradamente competitivo" y no piensa en "factores externos".

"Es una semifinal, pero si no la ganas estás fuera. Necesitamos el once más competitivo posible. Conocemos los puntos fuertes y débiles del rival, y ajustaremos el once a eso", ha asegurado el preparador catalán, al ser preguntado sobre la posibilidad de hacer rotaciones ante un oponente en horas bajas.

Romeu, que aspira a ganar su primer título desde que asumió el cargo en verano, ha incidido en las buenas sensaciones del Barça. "Estamos muy motivadas, es el primer título de la temporada pero no solo valoramos los títulos, queremos ver si hacemos un buen partido y somos superiores", ha explicado.

Asimismo, el técnico del cuadro azulgrana ha alabado la parcela ofensiva del Atlético de Madrid, que considera "ordenada" y "exigente". "Es uno de los equipos más fuertes de la Liga, no han acabado de ser continuistas a nivel de victorias, pero hay veces que cuando de te descuelgas un poco en Liga te quedan otras competiciones, y es un extra de motivación para ellas", ha alertado.

Romeu, que ha suscrito que el partido en San Mamés de su equipo ante el Athletic Club el pasado sábado (0-2) "no fue el deseado ni el mejor", ha destacado que se encuentran en "línea ascendente" y con "ganas de merecer ganar".

Además, el Barcelona llegará a la cita con la enfermería vacía después de recuperar a la delantera Caroline Graham Hansen. "Le hemos dado descanso por precaución, pero ya está totalmente disponible", ha concluido en referencia a la futbolista noruega.

Preguntado por la posibilidad de disputar la Supercopa de España en Arabia Saudí en el futuro, el técnico ha evitado posicionarse: "No pienso en ello. No me incumbe opinar porque me falta una cantidad de información increíble, solo estoy centrado en el partido de mañana".

Este curso, como el anterior, la Supercopa de España, organizada por la RFEF, se disputará en el Estadio Municipal de Butarque. Al respecto, Romeu ha comentado que el hecho de que Atlético y Real Madrid no tengan un desplazamiento igual de largo que otros equipos les beneficia a nivel "logístico". "Pero si sobrepensamos en eso nos salimos del foco importante", ha dicho.

Romeu, descontento con la "poca antelación" con la que se ha gestionado la eliminatoria, ha reclamado más tiempo de planificación deportiva para que "todas las partes" salgan "beneficiadas". EFE

