Fiscalía ratifica su petición de 54 años para el acusado de agredir sexualmente a 5 mujeres en la mota del río Segura

El Ministerio Fiscal ha ratificado la petición de 54 años y seis meses de cárcel para el acusado de agredir sexualmente a cinco mujeres en el transcurso de cuatro asaltos que tuvieron lugar entre agosto y septiembre de 2022 en la mota del río Segura, ya que todas las víctimas identificaron al acusado durante la rueda de reconocimiento y todas ellas han vuelto a narrar en el juicio lo que pasó, sin incurrir en contradicciones y sin omitir ningún detalle.

En la segunda sesión del juicio, que ha tenido lugar este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia, el fiscal ha afirmado que uno solo de los hechos que se atribuyen al procesado "ya es suficiente demostración de la maldad de sus acciones" pero es que, tal y como ha añadido, el enjuiciado "no solo no se detuvo, sino que extendió la maldad durante más de un mes".

El representante del Ministerio Público ha lamentado que se le acuse de proponer una "barbaridad de penas" para el acusado, pero ha aclarado que se ha limitado a aplicar los preceptos legales. "Si hay algún inocente, que las hay, son las cinco víctimas", tal y como ha señalado el fiscal, quien ha lamentado que ninguna de estas mujeres "va a poder volver a pasear tranquilamente".

Así, ha recordado el testimonio de una de las víctimas que, durante el asalto, imploró al autor de los hechos que la dejara en paz, que tenía un hijo. "Pensaba que la iba a matar", ha rememorado el representante del Ministerio Público, quien ha instado a ponerse en la piel de las mujeres agredidas.

"Alguien que revive así los hechos es que dice la verdad", tal y como ha destacado el fiscal, quien ha retado al tribunal a encontrar una "divergencia mínima" en el testimonio de las víctimas, en el que se describe un "patrón común" aunque los hechos relatados son diferentes. "Es decir, han venido a contar la verdad", ha insistido.

"Quien dice la verdad no tiene que acordarse de nada", según el representante del Ministerio Público, quien ha afirmado que el testimonio de las cinco denunciantes es "contundente" en este sentido y no incurren en ninguna contradicción.

Por ejemplo, ha rememorado que la primera víctima reconoció que el autor de los hechos no se llegó a bajar de la moto, pero sí que le exhibió un arma, le pidió dinero y la agredió sexualmente; mientras que respecto a la segunda mujer asaltada --por la que se reclama el delito más grave de violación-- "no hay duda de su testimonio".

Así, ha señalado que esta segunda víctima rememoró los hechos "entre sollozos" ante el tribunal, como si los estuviera "reviviendo". "Pensaba que la iba a matar mientras le ponía el cuchillo en el cuello" pero la "única piedad" que demostró el procesado fue agredirla sexualmente, tal y como ha aseverado.

En lo que respecta a la tercera y la cuarta víctimas, el fiscal ha afirmado que no mostraron "ninguna duda" en el reconocimiento fotográfico del acusado.

Una de ellas no solo identificó al procesado como autor de los hechos durante la rueda de reconocimiento sino que, al coincidir con él en el juicio, "se estremeció y no tenía ninguna duda de que era el agresor", ha puntualizado.

En cuanto a las dos últimas víctimas --que iban juntas en el momento del asalto-- una de ellas no pudo ver bien al enjuiciado porque llevaba la cabeza baja en el momento de los hechos y, además, le había sacado el cuchillo y se lo puso en el cuello. "Yo lo que quería era salir corriendo", afirmó la mujer en el juicio.

La otra víctima, en cambio, iba detrás de la primera mujer y sí pudo ver directamente al procesado y lo identificó sin ningún género de dudas. "Lo tuve delante y le vi los ojos perfectamente", aseguró. Así, el fiscal ha considerado que el relato de ambas queda "corroborado".

"TIENE LA FORTUNA DE QUE NO VAMOS A CONTAR LAS LÁGRIMAS"

El representante del Ministerio Público ha advertido que los hechos se produjeron en lugares apartados. "Me gustaría que hubieran 20 testigos pero ante esta oscuridad, el testimonio de las víctimas es contundente", ha defendido el fiscal, quien ha insistido en que las cinco mujeres han ofrecido un relato con la intención de que "evitar que personas como esta no vuelvan a pisar la calle en muchos años".

Para finalizar, el fiscal ha remarcado que hay jurisprudencia "de sobra" que respalda la legalidad y validez de los reconocimientos fotográficos.

"Se discute también la cuantía de las indemnizaciones", ha reconocido el fiscal, quien ha afirmado que a él le gustaría que el acusado "pagara por cada una de las lágrimas de las víctimas, pero eso no es cuantificable". "La fortuna que tiene es que no vamos a contar las lágrimas", ha aseverado.

La acusación particular, ejercida en nombre de una de las víctimas, se ha adherido plenamente al relato del Fiscal. No obstante, el letrado sí que ha elevado la petición de penas desde los siete años y medio de cárcel que pedía el fiscal hasta los nueve de años de prisión en lo que respecta a su defendida debido a las "circunstancias de los hechos" y al mal infligido.

EL ACUSADO NIEGA LA AUTORÍA

El acusado, por su parte, ha decidido responder solo a las preguntas de su abogado defensor y no a las del resto de partes personadas en el juicio. Así, a preguntas de su letrado, ha negado ser el autor de los hechos y ha afirmado que no cometió las agresiones sexuales. "Veo bien que me acusen por robo, pero no soy ningún violador", ha indicado durante su alegato final, en el que ha tenido el uso de la palabra.

A preguntas de su abogado, además, el acusado ha lamentado que fue detenido en la pedanía de Puebla de Soto cuando viajaba en coche con tres amigos y les cachearon. "No llevaba nada encima, solo mi móvil", tal y como ha afirmado el procesado, quien ha afirmado que en "ningún momento" le sacaron del calcetín un cuchillo.

En este sentido, ha asegurado que no estaba en condiciones de declarar tras la detención porque estuvo 72 horas en el calabozo y, además, ha criticado que le "pegaron". También ha defendido que se mostró dispuesto a hacerse la prueba de ADN.

Por otro lado, ha afirmado que siempre llevaba el teléfono móvil y ha reconocido que había sustraído una motocicleta en Murcia, pero ha asegurado que no la usó para asaltar a las denunciantes.

A este respecto, el fiscal ha arremetido contra el hecho de que el procesado solo haya contestado a las preguntas de su letrado. "El investigado no conoce que la verdad se corrompe no solo con la mentira, sino también por el silencio", ha aseverado.

"FALTAN PRUEBAS OBJETIVABLES"

Por su parte, el abogado de la defensa ha advertido que "no nos podemos quedar solo con los testimonios" cuando se pide una pena de 50 años de cárcel. "Será una rata inmunda este señor, pero tenemos que ser exigentes porque se piden para él más de 50 años", ha añadido.

Así, ha pedido la absolución de su defendido ya que, aunque ha reconocido que la identificación constituye una prueba, ésta sufre "sesgo de confirmación". "¿Quién dice que las denunciantes no hablaran aparte, ya que fue un asunto mediático?", se ha preguntado.

También ha criticado la inexistencia de pruebas de ADN en el cuchillo que incriminen a su defendido y que tampoco se pudo geolocalizar al acusado en los lugares de los hechos por la señal de su teléfono móvil. Asimismo, se ha preguntado "cómo es posible que no haya testigos o cámaras de videovigilancia en una zona como la mota del río en verano". "Nadie ha visto nada", ha aseverado.

"¿Es suficiente el testimonio para condenar a alguien por violación? Permítame que dude", ha señalado el letrado, quien ha añadido que no hay "pruebas objetivables".