El Gobierno avanza con Junts para convalidar el decreto ómnibus, pero recuerda al PP que está en juego subir pensiones

El Gobierno avanza en las conversaciones con Junts para que el partido de Carles Puigdemont apoye mañana la convalidación del decreto ómnibus, en el que están incluidas medidas sociales como las ayudas al transporte, la subida de las pensiones o ayudas a los afectados por la dana. Sin embargo, también se han dirigido al Partido Popular para hacerles ver las consecuencias de su voto en contra en el Congreso.

Aunque el Ejecutivo no ha querido confirmar si se ha producido alguna reunión en el extranjero entre PSOE y Junts para desbloquear el apoyo de la formación catalana, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños ha asegurado que hay dialogo con este partido. "Por supuesto que hay conversaciones" para llevar a cabo la convalidación de los reales decretos.

"Como suele pasar con las convalidaciones de estos reales decretos leyes, por supuesto que hay conversaciones. En mi faceta de ministro de Relaciones con las Cortes es mi trabajo hablar con los grupos parlamentarios, buscar puntos de equilibrio, buscar acuerdos", ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

En la misma línea, fuentes gubernamentales apuntan que están "avanzando" en las negociaciones con los de Puigdemont para poder salvar la votación que se llevará a cabo dentro de 24 horas.

No obstante, Bolaños, ha hecho hincapié en que el real decreto ley ómnibus --uno de los tres que se votan esta semana-- incluye el aumento de las pagas de jubilación a "12 millones de pensionistas", de entre un 3% y un 9% para las no contributivas, según ha subrayado.

También, contempla ayudas al transporte público, a empresas electrointensivas que reducen la factura de la luz de los hogares, "consolida" la subida del salario mínimo interprofesional y también ayudas a los afectados por la dana e incluso algunas "ya menores", según ha apostillado, por el volcán de La Palma.

"Yo creo que los ciudadanos nos votan a los grupos políticos para que les mejoremos las condiciones de vida, no para que les perjudiquemos y por tanto yo estoy seguro que todos los grupos parlamentarios tendrán en cuenta que mañana lo que estamos votando es si suben las pensiones o si se las bajan", y lo mismo con el resto de medidas, ha insistido el ministro.

"Para eso nos han votado, para que les mejoremos la vida, no para que les perjudiquemos porque pudieran intentar querer hacer algún tipo de daño al Gobierno", ha indicado a continuación.

En la misma línea se ha expresado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que ha señalado la importancia de revalorizar las pagas de los jubilados y de seguir incrementando la hucha de las pensiones. Asimismo, ha afirmado que los grupos políticos que decidan votar en contra, tendrán que explicarlo.

A este respecto, fuentes gubernamentales precisan que buscan el apoyo tanto del PP como de Junts y dicen además que les cuesta creer que los de Alberto Núñez Feijóo puedan tumbar este decreto por la importancia de las medidas que contiene.

En la misma línea indican que se trata de un decreto que se lleva negociando mucho tiempo porque contiene medidas complejas y resaltan que no hay ninguna medida incluida que pueda llevar al PP a oponerse. De hecho indican que es un decreto ómnibus que tiene "nobleza" y "no es tramposo". De este modo señalan que este tipo de decretos que incluyen muchas medidas de distinto tipo se han utilizado en el pasado para 'colar' iniciativas, pero aseguran que este no es el caso.