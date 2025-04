Almeida sostiene que la victoria de Trump es la respuesta a "la cultura de la cancelación de la izquierda"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que la victoria de Donald Trump, de nuevo presidente de Estados Unidos, es la respuesta a "la cultura de la cancelación de la izquierda, la cultura en la que no se puede discutir la verdad oficial sobre la inmigración, sobre el feminismo, sobre la igualdad".

"La gente se ha cansado, se ha hartado y ha sobrerreaccionado. Y Donald Trump ha sabido conectar perfectamente con esa voluntad que tiene la gente de no verse sometida a una verdad oficial", ha analizado desde el desayuno informativo en Nueva Economía Fórum protagonizado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, donde ha hecho un llamamiento a reflexionar sobre lo sucedido en Estados Unidos.

"Nos debería hacer reflexionar a todos, tanto a los que no compartimos necesariamente los postulados de Donald Trump, pero que también nos vemos arrinconados por una izquierda en el ámbito global que no admite ningún tipo de disidencia", ha señalado.

Almeida ha propuesto que se pregunten aquellos "que se tiran las manos a la cabeza con la elección de Trump por qué millones y millones de personas, que no necesariamente se identifican con él, le han votado". "Y la clave es porque están hartos de que haya una cultura de la cancelación y que a cualquiera que no piense y no se alinee con la verdad oficial se nos excluya de un debate", ha manifestado.

VOX EN LA TOMA DE POSESIÓN DE TRUMP

También se ha referido a las palabras de la expresidenta del PP madrileño Esperanza Aguirre en relación a la secretaria general del partido, Cuca Gamara, y los elogios a la que fuera candidata demócrata, Kamala Harris. "Cada uno puede tener su opinión. Celebro que en mi partido haya personas que puedan opinar distinto y diferente porque eso como partido es lo que nos hace grandes", ha defendido Martínez-Almeida.

Preguntado por la ausencia de representantes del PP en la toma de posesión de Donald Trump, cuando sí han estado miembros de Vox, como su presidente, Santiago Abascal, Almeida ha contestado que a los 'populares' no les importan las relaciones que pueden tener otros partidos con el presidente de Estados Unidos "sino las relaciones que pueda tener el Gobierno de España".

"Es obvio que lo importante de cara al futuro de las relaciones con el gobierno de Trump en Estados Unidos no es tanto las que pueda tener un partido político como las que pueda tener un gobierno. Y esa es la que verdaderamente a nosotros nos preocupa y nos parece, por las declaraciones de Pedro Sánchez, que no vaya a ir por muy buen camino", ha concluido.