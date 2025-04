Almeida recomienda a Vox que "no se equivoquen de adversario", que es Sánchez, y que "no dediquen más energía al PP"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recomendado a Vox que "no se equivoquen de adversario", que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que "no dediquen más energía al PP ni a dinamitar gobiernos autonómicos que funcionaban".

Tras el desayuno informativo en Nueva Economía Fórum protagonizado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y con quien ha compartido posicionamiento, el primer edil madrileño ha subrayado que "lo que no puede ser es que Vox esté en constante lucha y enfrentamiento con el PP".

Almeida ha subrayado que PP y Vox "se debían entender" en los gobiernos autonómicos "pero que quien rompió fue Vox". "No rompió el PP, algo que vimos también en Madrid, y por eso lo que digo a Vox es que su enemigo no es el Partido Popular sino que su adversario es Pedro Sánchez, y que la urgencia democrática no es combatir al PP sino combatir a Pedro Sánchez".

"No conviene que se equivoquen de adversarios ni que le dediquen más energía al PP ni a dinamitar gobiernos autonómicos que funcionaban. Sí a combatir al verdadero adversario, a la urgencia democrática que tenemos en España, que es Pedro Sánchez. Por eso mi reflexión con Vox es que conviene no confundir las prioridades", ha concluido.