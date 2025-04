Santi Denia: "La gente se está dando cuenta de que invertir en cantera es lo más barato"

Redacción deportes, 20 ene (EFE).- El entrenador de la selección española sub-21 Santi Denia manifestó este lunes que los equipos se están dando cuenta de que la inversión en las canteras resulta lo más rentable.

Denia, que será premiado la próxima semana por la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM), suma 14 años en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y, por tanto, conoce a la perfección el talento joven de nuestro país. En este sentido, apuntó a la APDM en una entrevista que “la gente se está dando cuenta de que invertir en cantera es lo más barato que hay”.

Dicho reconocimiento lo recogerá tras "cumplir un sueño" al lograr la medalla de oro en fútbol masculino para España por primera vez desde 1992 en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Santi tuvo tiempo para repasar sus inicios y sus últimos meses en las citadas declaraciones, en las que admite que "no hay mucho secreto" a la hora de saber gestionar un grupo y la importancia que tiene hacerlo.

“No hay mucho secreto en nuestro ámbito. Hay que ser un gestor de grupo, porque no tienes tantos días de entrenamiento, tienes que intentar que seas un equipo y una familia; estas palabras las usamos mucho, pero es así. Normalmente aquí vienen 23 jugadores que son titulares en sus equipos y tienes que gestionar los roles, cuando juegan y cuando no. Cuidarles porque hemos visto la importancia de los que no juegan cuando salen desde el banquillo, porque son muy buenos”, puso de relieve.

El entrenador español insistió en el valor que tiene el crecimiento del grupo a lo largo del torneo: “Estuvimos 40 días concentrados. Juntos. Me quedo con el crecimiento del grupo. Cuando empezó la competición, lo que les decíamos a los jugadores iba pasando. Y con eso ganas credibilidad. Es un sueño hecho realidad, es bonito para un entrenador”.

El seleccionador destacó la importancia de todos los jugadores a lo largo del torneo y en la final comparándolo con la selección absoluta en la pasada Eurocopa: “En la final el que mete el gol es Camello, da el pase Bernabé, el que está ayudando es Turrientes... todos jugadores de banquillo ese día. Con Luis en la absoluta mete el gol Oyarzabal, que sale del banquillo con el número 21, como Camello".

Sobre sus inicios, remarcó la necesidad e importancia que tienen la familia y los amigos cuando llegan los momentos duros: “Los futbolistas tienen que tener un entorno bueno y ayudarle. El jugador no puede estar solo en redes sociales, tiene que focalizar su energía y sus horas en el entrenamiento, en el pre y post entrenamiento, en la alimentación, en el descanso... Y se necesita a la familia, la pareja, el representante...que todos le acompañen para protegerle en los momentos difíciles”.

En cuanto al último Europeo en el que España cayó en la final frente a Inglaterra (1-0), Denia espera "conseguir otro oro": “Conseguir otro oro, es la exigencia que tenemos. Vamos a intentar hacer el mejor equipo posible. El objetivo es el oro sabiendo que hay que ir paso a paso”.

El exfutbolista del Atlético de Madrid analizó el buen momento del club madrileño, admitió ser "muy cholista" y consideró que con esa plantilla "tienen opciones de pelear por la Liga, la Copa y los objetivos del club".

“Yo soy muy cholista. Tener una plantilla como la que tiene, tenerles enchufados y que los que salgan del banquillo te resuelvan, como está haciendo, eso es una gran labor de entrenador. A nivel táctico está entre los dos-tres mejores del mundo y a nivel de gestión de grupo está claro que está sacando un gran rendimiento. Tienen opciones de pelear por la Liga, la Copa y los objetivos del club”, concluyó. EFE