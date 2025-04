Vicente Moreno: “El empate me sabe a poco”

Pamplona, 19 ene (EFE).- El entrenador de Osasuna, Vicente Moreno, afirmó que el empate ante el Rayo Vallecano le supo “a poco”, después de empatar el choque en el segunda mitad y rondar el segundo.

“Veníamos con la ida de sumar de tres y de volver a conseguir victorias en Liga. El equipo ha hecho un esfuerzo tremendo, el inicio fue bueno y nos pesó el gol. En la segunda hemos sido superiores y creo que hemos merecido la posibilidad de meter algún gol más”, dijo el valenciano sobre lo visto

“No lo había visto y me parece un penalti como una catedral de grande. Todas estas acciones que pueden caer aquí o allá, a favor no nos caen ninguna. En el Metropolitano tampoco, el día del Villarreal nos cae al contrario y no estamos teniendo suerte”, comentó sobre la acción sobre Catena en el minuto 8 que no revisó el VAR.

Osasuna mejoró en la segunda mitad: “Hemos ajustado algunas cosas y nos hemos sentido mejor. Lo hemos solucionado en la segunda parte, el cansancio era mayor y, como mínimo, hemos merecido el empate”.

La situación de Osasuna en Liga, con 5 puntos de los últimos 24: “Uno está fastidiado. Lo hemos merecido en muchos partidos que no lo hemos conseguido”. EFE.

