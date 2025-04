Felipe Orts:"He hecho la mejor carrera posible"

Benidorm (Alicante), 19 ene (EFE).- El español Felipe Orts, séptuple campeón de España, dijo tras clasificarse sexto en la Copa del Mundo de Benidorm que había hecho "la mejor carrera posible", aunque lamentó no haber podido luchar por el podio.

"Cuando faltaban tres o cuatro vueltas he tenido un pequeño toque con Iserbyt y me he descolocado bastante. Eso me ha hecho sufrir para volver a tener esas posiciones de cabeza. Creo que he gastado una bala que luego me ha hecho falta para pelear por el podio", dijo Orts en meta.

Orts, con dos podios esta temporada en Copa del Mundo, siempre estuvo en los puestos de cabeza, pero a la hora de los ataques finales no pudo estar colocado para optar a los puestos de honor.

"He estado muy cerca, pero he estado en la pelea. Sabía que era difícil conseguirlo, pero estoy contento porque de nuevo he mejorado el puesto del año pasado y eso significa que he dado otro pasito", comentó.

"He corrido muy bien. Eli Iserbyt y Michael Vanthaurenhout siempre hacen trabajo de equipo y hasta Van Aert ha pagado esa circunstancia. He hecho la mejor carrera posible".

Orts corrió con el plus del ánimo de sus paisanos que llenaron el recinto con aforo de 16.000 personas.

"He sentido todo el apoyo de mi pueblo, de toda la Comunitat Valenciana… ¡incluso los belgas estaban de mi parte hoy! Estoy muy contento porque en esta carrera es una barbaridad como el público anima. No sólo a mi, sino a todos los corredores. Eso convierte a Benidorm en una de las mejores carreras de la temporada", señaló. EFE