Valverde no ve "bajón" ni "mucha diferencia" en su equipo respecto a diciembre

Bilbao, 18 ene (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, no ve "bajón" en su equipo ni "mucha diferencia" en el juego respecto al que desarrollaron antes del parón navideño a pesar de no haber conseguido ganar ninguno de los tres partidos que han disputado en enero.

"El partido de Logroño tuvo unas connotaciones especiales, pero contra Osasuna fuimos un equipo bastante reconocible. Nos faltó acierto, pero no vi una gran variación. Y contra el Barcelona, que luego le metió cinco al Madrid, jugamos un partido muy abierto muy arriesgado. No tuvimos premio porque no acertamos", reflexionó el técnico en la rueda de prensa previa al partido con el Celta.

Valverde admitió que después de quedar apeados de la Copa "siempre estas tocado", pero aseguó que en la sesión de este sábado ya ha visto a sus futbolistas "entrenando con alegría".

"Cuando pierdes lo que tienes que hacer es intentar levantarte. Tenemos muchas cosas por las que pelear este año. En liga somos cuartos y tenemos ahora por delante un partido complicado con el Celta para intentar seguir esa línea", comentó.

Sobre su próximo rival el técnico del Athletic destacó la fortaleza como local de un Celta con "una gran producción ofensiva" generada a través de un buen "juego de combinación".

"Te pueden dominar porque manejan bien tanto el juego de posición como luego el juego al espacio. Es un partido complicado en un campo difícil para nosotros, pero tenemos ganas de afrontarlo y volver a la liga después de un mes. Empezamos la segunda vuelta y ya vamos descontando partidos a partir de ahora", señaló.

Por último, cuestionado por su opinión sobre el estado de forma de Nico Williams en comparación con la pasada campaña Valverde aseguró que ve "como siempre" al extremo internacional, si bien matizó que "ahora la expectativa es diferente con él".

"No es la misma por lo que hizo el año anterior, aunque también en cierto que ha tenido algún problema físico. Por ejemplo, por una tontería contra el Logroñés, que recibió un golpe, no pudo jugar de entrada en la Supercopa y eso al final siempre te hace algo de mella", explicó.

No obstante, recalcó que Nico es un jugador "diferencial" para el Athletic "y para el resto también".

"Que esté en el campo infunde respeto a los rivales y a nosotros nos da garantías. Cada balón que toca se gira y está encarando al rival. Lo que pasa es que siempre queremos que nuestros jugadores de arriba tengan un nivel de acierto alto y a veces no es así. Igual hay que combinar un poco más, aunque contra Osasuna metió el gol que nos abrió las puertas de poder remontar", recordó. EFE

ibn/jag