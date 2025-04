Las cinco claves de la reacción del Espanyol 48 días después

Barcelona, 18 ene (EFE).- El Espanyol se reencontró con la victoria 48 días después con su triunfo sobre el Valladolid en el RCDE Stadium (2-1), un resultado que da oxígeno a un equipo que había firmado tres puntos de quince posibles desde que ganó al Celta a finales de noviembre (3-1).

La puntería era una de las asignaturas pendientes del equipo blanquiazul en las últimas jornadas. Contra el Valladolid, el Espanyol aprovechó sus dos ocasiones más claras y desmontó a un rival que llegó con más claridad, pero que no tuvo el acierto necesario entre los tres palos.

El rendimiento del delantero Roberto Fernández, nuevo fichaje oficializado el 14 de enero que todavía ni ha sido presentado, fue esencial al marcar el segundo gol justo tras salir al campo. "Era mi debut en Primera, qué más se puede pedir. Es una sensación única, increíble es la palabra", ha afirmado a los medios del club.

Convertir el RCDE Stadium en un fortín es esencial para el grupo. Pese a que el número de duelos en casa no es idéntico para todos, no deja de ser destacable que el Espanyol sea actualmente el sexto mejor local del campeonato, con 18 puntos. Ganar fuera, donde sólo ha sumado uno, es ahora la prioridad.

El vestuario asume que la permanencia es una carrera de fondo y no se relaja. "Estamos muy felices, nos merecíamos esta victoria. Ahora toca preparar el siguiente partido porque esto no para. Sabemos de nuestra realidad y vamos a sufrir hasta el final. No hay día de descanso", ha explicado el lateral derecho Omar El Hilali al club.

A falta de cerrar la jornada liguera, el Espanyol sale de los puestos de descenso de la clasificación con 19 puntos en su casillero. Además, lo ha hecho derrotando a un rival directo por la permanencia. Los futbolistas reconocen que el impulso anímico del triunfo es clave para afrontar los siguientes compromisos. EFE

dpb/xsf/nam