Iñigo Pérez: "Es especial este partido, soy osasunista"

Madrid, 18 ene (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, reconoció este sábado la connotación "especial" del partido de esta jornada frente a Osasuna, un equipo del que es seguidor y que, tras eliminar en Copa del Rey al Athletic Club de Bilbao, ha sufrido "un chute emocional importante",

El Rayo llega a la cita tras caer eliminado en Copa con la Real Sociedad, un revés que espera no les haga sufrir en Liga, su verdadero objetivo.

"Cuando uno pierde siempre genera malestar pero hemos tenido tiempo para reponernos en lo emocional, así que hay que intentar con las herramientas que tenemos conseguir un buen resultado. Es un partido importante pero no dejan de ser tres puntos más. Son tres puntos que de ganar daríamos otro paso importante", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

“Va a ser un partido difícil. Ellos han sufrido un chute emocional importante por su victoria en San Mamés, al contrario que nosotros. Espero un partido abierto con alternativas y debemos tratar de ser certeros en las dos áreas”.

El técnico navarro, nacido en Pamplona y jugador de Osasuna entre 2018 y 2022, reconoció que el partido es especial por volver a la que fue su casa.

“Soy de allí, he jugado allí y en la previa siempre se genera este vínculo, pero una vez que llegas allí no existe eso. De hecho, por ello prefieres ganar. Aún así va a ser raro enfrentarme en El Sadar como primer entrenador. Ojalá cambie la suerte y el resultado pero es especial volver a casa, soy osasunista”, confesó.

Por último, Iñigo Pérez habló sobre la situación de la plantilla en este mercado de invierno y aseguró que, por el momento, nadie le ha pedido salir.

“En este mercado si hay jugadores que no están cómodos con el rol que tienen y hay un destino al que pueden ir deben pasar el filtro de la cúpula pero de momento no hay ningún jugador que me haya dicho que quiera salir”, concluyó. EFE