Sergio González, de Butarque al paritorio

Madrid, 17 ene (EFE).- Sergio González, capitán del Leganés, rememoró durante una visita a la Agencia EFE en la previa del duelo de LaLiga EA Sports ante el Atlético de Madrid la divertida anécdota del nacimiento de su hija, a la que recibió vestido con la equipación de su actual club, el brazalete y las botas de tacos puestas.

"Justo cuando estaba en un partido contra el Levante la pasada temporada, yo había mirado donde se pone mi mujer y no la había visto, pero no me imaginé que era por ese motivo. Cuando ya avisaron al médico quedaban 5 o 10 minutos de partido, prepararon todo para que en cuanto pitase el final me recogiera una furgoneta de Protección Civil y me llevara corriendo para allá", explica.

"Se aceleró todo, no estaba previsto. Por suerte llegué a tiempo, por dos minutos. No me quité absolutamente nada; con el brazalete, las botas, espinilleras, todo. Entré allí a ver el nacimiento de mi hija, salió todo fenomenal y se lo contaré en el futuro", agrega el zaguero.

Durante el encuentro, Sergio jugó sin saber lo que pasaba fuera: "No sabía nada porque no estaba previsto y se aceleró el parto. Justo dio la casualidad que terminó el partido y llegué a tiempo. Era un viernes, ese día el partido empezaba a las 20:30 horas y normalmente se juega a las 21:00. Por eso pude llegar".

Ahora disfruta con la experiencia de ser padre: "Me acuerdo como anécdota que justo iban a nacer mi hija y me decían, 'no sé si vas a dormir mucho, a ver si no te afecta en lo deportivo'... y empecé a meter goles y se acabaron todas las dudas. Yo creo que es lo mejor que me ha pasado en mi vida, formar una familia, y me da otra perspectiva. Cuando eres padre te cambia la mentalidad y te cambia para bien". EFE