Puigdemont apelará a Sánchez a convocar elecciones si hay ruptura entre Junts y el PSOE

Bruselas/Barcelona, 17 ene (EFE).- El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha rechazado este viernes impulsar una moción de censura junto al PP y ha explicado que, en caso de que su partido rompa con el PSOE, apelará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar elecciones al haber "perdido" la mayoría.

Así lo ha afirmado en rueda de prensa desde Bruselas, donde ha reunido a la permanente de su partido, después de que la Mesa del Congreso decidiera posponer nuevamente su decisión sobre si admite a trámite la proposición no de ley de Junts que pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza.

Puigdemont ha anunciado que suspende toda negociación con el PSOE en cuestiones sectoriales, incluidos los Presupuestos Generales del Estado, y ha exigido a los socialistas una reunión urgente en Suiza.

Preguntado por los movimientos del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, para propiciar un cambio de Gobierno, ha dicho que "no hay una negociación con el PP para presentar una moción de censura".

"Entiendo la lógica que mueve al PP, porque ha visto una oportunidad, una debilidad que es real del Gobierno español. Y el Gobierno español no ha tenido hasta ahora demasiado interés en salir de esta debilidad", ha señalado.

Para Puigdemont, "la alternativa no es una moción de censura", porque, en los términos en que se ha planteado, esta opción supondría simplemente "cambiar un Gobierno por otro".

En su opinión, "hay otra manera más democrática de forzar a convocar elecciones, que es apelar al comportamiento ('capteniment') democrático del presidente del Gobierno" y del PSOE.

"Ante la constatación de que pierde la mayoría, cualquier demócrata convocaría elecciones, es lo que pasa en Europa, y a mí me gustaría que pasara esto", ha ahondado.

Por tanto, si el Gobierno "no cumple" los compromisos recogidos en el acuerdo de investidura que firmó con Junts, "nosotros no solo no podremos continuar dándole apoyo, sino que creemos que no tiene sentido continuar la legislatura", ha sentenciado. EFE

