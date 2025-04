Gamarra pide a Sánchez convocar elecciones tras suspender Puigdemont las negociaciones con PSOE: "Es un Gobierno muerto"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido este viernes al Gobierno que convoque elecciones después de que el presidente de Junts, Carles Puigdemont, haya anunciado que suspende las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y otras cuestiones "sectoriales". A su entender, "es un Gobierno que está muerto".

"Si un Gobierno no puede aprobar un Presupuesto, si no puede aprobar leyes, si no puede aprobar decretos, el único camino que tiene es consultar a los españoles", ha sostenido en declaraciones a periodistas en Badalona (Barcelona) junto al alcalde, Xavier García Albiol.

Gamarra ha criticado que el Gobierno del presidente Pedro Sánchez no puede gobernar porque, según ella, "lo único en lo que está preocupado y centrado es en luchar contra la corrupción que le está asediando".

UN GOBIERNO QUE "VA TOCANDO A SU FIN"

Tras las declaraciones de Puigdemont, ha ironizado con que el PSOE ya esté "buscando vuelos desde El Salvador hasta Suiza", para traer al relator que tienen para las reuniones entre el PSOE y Junts. Según ha subrayado están "ante un Gobierno que nació de un gran error" y "va tocando a su fin".

La dirigente del PP ha insistido en que un Gobierno que es incapaz de aprobar Presupuestos, leyes o decretos es un Gobierno que "está muerto" y cuya única salida posible es "consultar a los españoles" convocando elecciones.

"Sánchez no puede gobernar porque no tiene mayoría parlamentaria: puede sobrevivir en La Moncloa, pero nada más", ha manifestado, para criticar que el presidente del Gobierno esté preocupado por los casos de corrupción que le están "asediando", mientras los problemas de los españoles hayan pasado "a un segundo plano".

AYUDAS POR LA DANA Y DECLARACIONES DE MAZÓN

Por otro lado, preguntada por si le parecen adecuadas las palabras del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, que dio la "enhorabuena" al pueblo de Gaza por recibir, según él, ayudas directas del Gobierno antes que los valencianos, Gamarra ha intentado zanjar la polémica y ha asegurado que "lo importante es que a Valencia no están llegando" esas ayudas.

"Yo creo que hay que ir al origen de lo que se está viviendo en Valencia, ¿dónde están las ayudas que no llegan a los valencianos?", ha sostenido Gamarra, que ha evitado pronunciarse sobre si ve xenofobia en las palabras de Mazón.

Todo ello después de que el portavoz del PP, Borja Sémper, se haya desmarcado tanto de las declaraciones de Mazón como del mensaje publicado en el perfil oficial del partido en la red social 'X', en el que el PP afirmó el jueves que las ayudas pedidas en árabe llegan antes.

Gamarra ha insistido en que los valencianos necesitan que les lleguen las ayudas y "no les llegan". "A los valencianos se les comprometieron ayudas que el gobierno de España no está solicitando. El martes termina el plazo para que el Gobierno de España pueda pedir las ayudas que Europa tiene habilitadas. ¿Por qué no lo ha hecho todavía? ¿Por qué Pedro Sánchez no ha vuelto a pisar Valencia desde el momento que salió huyendo?", se ha preguntado.

En este punto, la número dos del PP ha hecho un llamamiento al Gobierno de Pedro Sánchez para que "habilite ya esas ayudas", de forma que "lleguen rápidas" porque "la gente está desesperada y no puede esperar más".