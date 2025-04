Escribá reconoce que se ha llevado una “decepción grande” con Uzuni

Granada, 17 ene (EFE).- El entrenador del Granada, Fran Escribá, reconoció que se ha llevado “una decepción grande” con el albanés Myrto Uzuni, que no entrena ni juega con el equipo desde Navidad al declararse en rebeldía para conseguir un traspaso al Austin estadounidense que ya está encarrilado.

“Es un tema (Caso Uzuni) que ya dimos por zanjado la semana pasada. A nivel de vestuario está más que zanjado el tema. Se va a ir un jugador que aportaba goles”, declaró Escribá este viernes en rueda de prensa.

“La única vez que he hablado con él le dije que me había llevado una gran decepción, creo que no son formas. Cualquiera puede pensar que su trabajo está poco valorado, es muy lícito, pero mientras tanto hay que cumplir con tu obligación”, contó el entrenador del Granada.

Escribá incidió en que “sólo una de las dos partes ha cumplido el contrato” y dijo que no entiende “al que justifica” al jugador, ya que “hay un montón de gente que se deja la vida por este club, merecen ganar más y no dejan de trabajar”, por lo que “la decepción ha sido grande”.

Sobre si cambian los objetivos del club con la próxima salida de Uzuni, expuso que “cuando acabe el mercado” podrá “hacer un balance”, que el objetivo “será el mismo, que es ganar el siguiente partido” y que “la ambición de subir no la va a quitar nadie”.

Escribá confirmó para el partido ante el Levante las bajas de Carlos Neva, Pablo Insua, Sergio Rodelas y Siren Diao, aunque los dos primeros estarán listos para el siguiente partido contra el Sporting de Gijón, mientras que avanzó que el argentino Lucas Boyé ya está “para jugar noventa minutos”.

“Lo importante es el Levante. No hemos pensado en otra cosa. El equipo ha trabajado fenomenal y planteamos el partido con la idea de ganar”, sentenció.

Sobre el cuadro granota dijo que “es un rival muy difícil, que complica mucho, que encaja poco, que transita muy bien y que tiene gente rapidísima arriba”.

“Es un rival directo y vamos con la ilusión de ganar el partido. El vestuario no ha pensado otra cosa que no sea el partido”, insistió.

En cuanto a Abde Rebbach, primer refuerzo invernal del Granada que no estará listo para este choque, comentó que es “un jugador distinto, con buen uno contra uno, nivel de intensidad alto y con experiencia. Era la primera opción y él está muy ilusionado de venir aquí”.

En relación a los que buscan ahora tras la próxima salida de Uzuni, no ocultó que “cuando se te va un goleador buscas ese perfil de delantero, intentas suplir lo que se te va. La idea es firmar jugadores que esa falta de gol que podamos tener se pueda suplir”. EFE

