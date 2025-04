Bolaños, sobre el fiscal general: Lo esencial es que unos se enriquecen y muchos lo tapan

Valladolid, 17 ene (EFE).- El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha referido al origen de la investigación abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha opinado que "aquí lo esencial es que unos se enriquecen, otras lo disfrutan y muchos lo tapan"

"Todo nace de un ciudadano ejemplar, pareja de la señora Ayuso, que según su abogado comete dos delitos fiscales y desfalca 350.000 euros" y a "este ciudadano ejemplar ayer se le abre una nueva investigación judicial porque, al parecer, supuestamente, ha sobornado a un empresario con medio millón de euros", ha expuesto.

"No me digan que no es para a felicitar a los que consiguen que hablemos del dedo y no de la luna", ha expresado en rueda de prensa. EFE

