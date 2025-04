Mazón reprocha al Gobierno que Europa confirme que no ha pedido "ninguna ayuda" para la reconstrucción tras la dana

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reprochado al Gobierno de España que Europa haya confirmado que no ha pedido "ninguna ayuda" europea para la reconstrucción de la provincia de Valencia tras la dana: "Pedro Sánchez dijo hemos pedido ayuda en Bruselas, la delegada del Gobierno --Pilar Bernabé-- dijo hemos pedido ayuda en Bruselas, y ayer Bruselas dijo que no la han pedido, es que fue ayer".

Durante la sesión de control de este jueves en Les Corts, el jefe del Consell ha deslizado que "allá cada uno si agota los plazos o no" para solicitar los fondos europeos, pero ha argumentado que el Gobierno "no puede decir que ha pedido una ayuda cuando no se ha pedido". En esta línea, ha considerado "evidente quién incurre en contradicción" y es, a su juicio, el Gobierno y el PSOE.

Además, ha valorado que su anuncio de la rebaja de los niveles de emergencia "nos permite ver más cerca el horizonte que sí que buscamos, sin ningún género de dudas", y ha mostrado "alegría" de estar "en ese camino", aunque "como todo el mundo sabe nos queda muchísimo por hacer". "Pero es un camino irreversible, a pesar de lo que algunos en este hemiciclo quieren, desean y rezan para que no evolucione", ha remarcado.

El jefe del Consell ha celebrado que la reconstrucción tras la dana "está en marcha" y ha indicado que la Generalitat buscará "el mayor nivel de coordinación por el bien de los valencianos", aunque ha lamentado que por su parte no lo están encontrando. Por ello, ha emplazado a "aquellos que no la buscan" y que "ni siquiera han accedido a reunirse con nosotros" quienes "tendrán que responder de su propia responsabilidad y de su falta de atención a los valencianos".

"CARENCIA" EN LA COORDINACIÓN ENTRE LA PROPIA GENERALITAT

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, que ha cuestionado al 'president' de la Generalitat sobre la coordinación entre administraciones tras la dana, ha denunciado una "verdadera carencia" de la misma en la propia Generalitat, donde el vicepresidente segundo, Francisco José Gan Pampols, "dice que la delegada del Gobierno no tenía responsabilidades en el Cecopi y que no era miembro cuando forma parte expresa del comité de dirección".

Además, ha afeado al conseller para la reconstrucción que pida "nada menos que prudencia" respecto a la solicitud de ayudas de fondos europeos "porque todos los países agotan los plazos" para pedirlas, "como si se tratara de un simple bonometro en lugar de las necesidades más básicas y perentorias de los valencianos". Y ha lamentado que Pampols "dé cobertura de alguna manera a las mentiras" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Dicho esto, ha preguntado a Mazón si el vicepresidente Pampols "no estaría mejor callado y trabajando en la reconstrucción" en lugar de "hacerle el juego" al comisionado del Gobierno José Mª Ángel, a la delegada del Gobierno, a Pedro Sánchez o a "todo el PSOE junto". "¿No le parece que ya está bien? Porque no quisiera pensar que tiene al enemigo en casa", ha advertido.

No obstante, José Mª Llanos ha valorado que está "muy bien" que Mazón "buscara un responsable para la gestión de la reconstrucción", para lo que "podemos discutir si procedía o no una vicepresidencia o incluso era suficiente y más razonable una dirección general", pero ha considerado que Vox "tenía razón" porque esta gestión "hubiera sido mejor en la vertiente exclusivamente técnica que en la política, haciendo declaraciones contradictorias y desautorizando" a la propia Generalitat. "Pero una vez la tenemos, lo deseable es que su exclusiva dedicación sea la de la recuperación, la de sacar adelante a las personas, a sus casas, a sus negocios", ha añadido.

"¿DÓNDE ESTÁ EL GOBIERNO A LA HORA DE AYUDAR A VALENCIA?"

Dicho esto, ha preguntado "dónde está" el Gobierno de España "a la hora de ayudar a Valencia", "dónde está Sánchez" y "dónde están las ayudas reales directas" que tienen que salir "de los impuestos que pagamos también los valencianos, del pulmón económico del Gobierno al que los valencianos contribuimos como el que más, y que otros se llevan injustamente con chantajes, a esos que los cobardes los mantienen en el sillón contra Valencia".

"¿Qué pasa con los escombros y los vertidos que hay al lado de nuestras carreteras? ¿Qué pasa con nuestras playas? ¿Qué pasa con la putrefacción y con los contagios?", ha preguntado el síndic de Vox, que ha denunciado que el Ejecutivo central "no tiene nada que hacer" al respecto.

"No hubo coordinación el fatídico 29 de octubre entre autonomía y Gobierno central, pero no la ha habido después dos meses y medio porque Sánchez quiere hacer pagar a los valencianos que no le dieron el gobierno de la región, quiere usarnos como ejemplo para que nadie se mueva si quiere migajas y para que todos agachemos la cabeza ante el mesías de la mentira", ha denunciado, en alusión a Pedro Sánchez.

En otro orden de cosas, Llanos ha aprovechado para afear a Joan Baldoví (Compromís) que igual le interesa por qué su partido "no devuelve los 140.000 euros que debe" y que hable "de cobardes" cuando "huyen de Paiporta", "tapan abusos sexuales a una menor", "ponen a Valencia al pie de los caballos de ERC" y "mantienen a Sánchez en la Moncloa".

PAMPOLS "SE SABE PERFECTAMENTE" EL PLAN DE EMERGENCIAS

En respuesta a Llanos, el 'president' de la Generalitat ha defendido que "jamás" ha escuchado al vicepresidente segundo del Consell "decir que la delegada del Gobierno no tiene ninguna responsabilidad en el Cecopi". "Al contrario, se sabe perfectamente el plan de emergencias", ha recalcado.

Así, Mazón ha asegurado que Pampols "lo que tiene es la obligación por mandato mío de buscar el mayor nivel de coordinación, a ver si es que alguien desde arriba a abajo empieza a ayudar un poco al pueblo valenciano". "Y está buscando todos los días esa coordinación, con escaso éxito", ha lamentado.

LA COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO "A DÍA DE HOY ES LA NADA"

Respecto a las ayudas, Mazón ha asegurado que el Consell, después de que Sánchez dijera "si quieren ayuda que la pidan", envió "un listado inicial" con 136 medidas concretas por un importe de 31.000 millones de euros para ayudas directas, a lo que el Ejecutivo central respondió con "16.000 millones, de los cuales más de la mitad son préstamos a devolver con intereses".

"Ayudas directas, cero", ha lamentado. "Así es imposible continuar", ha advertido Mazón, que ha reconocido que la coordinación de la Generalitat con el Ejecutivo central "a día de hoy es la nada".

De hecho, ha asegurado que es "la primera vez que ocurre" que la Generalitat "va a tener que asumir directamente todo el gasto sanitario de todas las reformas de los centros de salud, de los centros educativos, el gasto en carreteras, servicios sociales o residencias de mayores". "Lo vamos a pagar íntegramente todos los valencianos, con cero ayudas directas a la Generalitat por parte de Pedro Sánchez", ha censurado.

FELICITA A GAZA POR LAS AYUDAS MIENTRAS LA GENERALITAT RECIBE "CERO"

En esta línea, ha transmitido su "enhorabuena" al pueblo de Gaza después de conocer que "va a recibir más de 24 millones de euros en ayudas directas" del Gobierno de España.

"Me alegro mucho, de verdad que me alegro mucho", ha afirmado Carlos Mazón, para seguidamente lamentar que, sin embargo, la Generalitat Valenciana "va a recibir cero ayudas directas del Gobierno de Sánchez".