El PP cree que la recusación a Macías demuestra que Sánchez pone "sus tentáculos" en todas las instituciones

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha valorado la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de apartar al magistrado conservador José María Macías de las deliberaciones sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo (TS) contra la ley de la amnistía asegurando que demuestra que el presidente Pedro Sánchez pone "sus tentáculos" en todas las instituciones.

"Estamos viendo cómo efectivamente continúan esos tentáculos de poder de Pedro Sánchez en todas las instituciones. Es una recusación que venía de la mano, precisamente, del fiscal general del Estado que ahora está imputado por presuntamente haber revelado secretos", ha sostenido en una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3, recogida por Europa Press.

Muñoz ha afirmado que la decisión del TC de atender a la petición de la Fiscalía "se comenta por sí sola", y que no le parece razonable "recusar a un magistrado" porque el Gobierno quiere tener una mayoría que controle lo que se acabe dictaminando sobre la Ley de Amnistía.

"Todos sabíamos lo que iba a pasar con la amnistía y para eso era necesario controlar el Tribunal Constitucional. Ahora vamos viendo todos los pasos, recusar a este magistrado pues es uno de ellos, uno más", ha proseguido en su explicación la vicesecretaria 'popular'.

Las declaraciones de Muñoz tienen lugar un día después de que la mayoría del Pleno del TC estimara --por 6 votos a favor y 4 en contra-- el incidente de recusación que firmó el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El tribunal ha concluido que Macías, como vocal de CGPJ, pudo "tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad", cuestiones que son causa de recusación en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

EL PP PUEDE HABLAR DE TODO LO QUE ESTÉ EN LA CONSTITUCIÓN

Preguntada sobre posibles recelos en 'Génova' ante un posible diálogo del PP con Junts, la dirigente 'popular' los ha descartado y ha asegurado que por ahora han presentado proposiciones de ley o enmiendas que han sido aprobadas en el Congreso "con una mayoría tan dispar" que va desde Vox al partido del 'expresident' Carles Puigdemont.

Del mismo modo, ha negado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sea ambiguo sobre si negociaría con Junts una moción de censura a Sánchez, y que en cambio "ha sido muy claro" en que se puede hablar de cualquier cosa que esté "dentro de la ley y la Constitución".

"Todo aquello que esté dentro de nuestro programa y que esté dentro de la ley y de la Constitución, efectivamente ahí van a encontrar al Partido Popular. Para todo lo que sea distinto a esto, desde luego no cuentan con nosotros", ha añadido.

LA TREGUA DE ISABEL RODRÍGUEZ, "GUERRACIVILISTA"

La vicesecretaria del PP ha valorado la propuesta de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de establecer al menos "una tregua de Estado" en vivienda para dar soluciones habitacionales a los españoles, calificando el lenguaje del Gobierno de "guerracivilista".

"Me asombra ese lenguaje permanentemente guerracivilista del Gobierno en el que en todo, incluso en la vivienda, hablan de tregua o de bandos. No hay ninguna tregua porque no ha habido ninguna guerra sobre la vivienda", ha sentenciado Muñoz, indicando que lo que ha habido en cambio es un Ejecutivo que lleva gobernando siete años mientras se han "disparado" los precios del alquiler y de la vivienda.

Al hilo, ha remachado que las 12 propuestas del Gobierno en materia de vivienda son "más de lo mismo" y una "receta comunista" que "se ha visto fracasada siempre que se ha aplicado". La propuesta del PP es, según ha explicado, incrementar la oferta facilitando trámites, construir más vivienda, y dar seguridad a los propietarios para poner más casas en venta y en alquiler.