Valverde sobre Herrera: "Hemos atendido a lo que él quería"

Lezama (Bizkaia), 15 ene (EFE).- El entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, desveló este miércoles, en la víspera del choque copero ante Osasuna, que en el asunto de Ander Herrera y su probable fichaje por el Boca Juniors bonaerense, el club bibaíno "ha atendido" a lo que el jugador "quería".

Valverde, quien subrayó que en el Athletic siempre se da "importancia a los jugadores que están aquí", apuntó en rueda de prensa que tiene claro que "si siguiera aquí", Herrera "también iba a ayudar", pero que en este caso se han "atenido a lo que él quería".

También reconoció que el exjugador del Manchester United y el PSG ya tenía un rol un tanto secundario. "Hay otros jugadores que han jugado más y tenemos otras opciones", señaló, asumiendo que Ander está "al final de su carrera" y la del Boca era "una opción que le gustaba". "Es su deseo", resumió desvelando que habló con Ander "en Arabia", durante la Supercopa.

"Tenía esa opción,", valoró un Valverde que en todo caso quiere esperar que se lleve a cabo "el reconocimiento médico" y "se cierre para darle oficialidad" al traspaso.

Una vez sin Herrera, para sustituir al que contaba con el rol casi de quinto medio centro, Valverde está "pensando en los jugadores" que tiene más que en lo que le pueda ofrecer "un mercado que está abierto".

"Estaba entrando en momentos determinados y los minutos que no tenga él los tendrá que jugar otro. Ahora mismo no me trastoca nada porque tenemos a todos disponibles", dijo, apuntando a Iñigo Ruiz de Galarreta, Beñat Prados y Mikel Jauregizar, los más habituales, y a Mikel Vesga, ahora con menos protagonismo.

Aunque citó también a los jóvenes Unai Gómez y Peio Canales, ambos media puntas pero adaptables al doble pivote, y se mostró sorprendido por lo que consideró "demasiadas preguntas para una cuestión tan sencilla" como la marcha de un jugador de 35 años que no estaba jugando demasiado. EFE

