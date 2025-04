Bustinduy destaca actitud "constructiva" del Gobierno ante cuestión de confianza de Junts

Bruselas, 15 ene (EFECOM).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, aseguró este miércoles que el Gobierno mantendrá una actitud "constructiva" para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado pese a la proposición no de ley presentada por Junts que pide que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza.

"Creo que la actitud que se mantiene en el Gobierno es constructiva, centrada en sacar adelante los PGE (Presupuestos), una herramienta esencial para poder desplegar las políticas públicas necesarias para mejorar las condiciones de vida de la gente", afirmó en declaraciones a los medios tras reunirse en Bruselas con varios comisarios de la Comisión Europea.

Bustinduy respondió de esta forma sobre la posibilidad de que la formación de Carles Puigdemont se niegue a negociar los Presupuestos si la Mesa del Congreso de los Diputados rechaza definitivamente mañana, jueves, la tramitación de la iniciativa.

Ante esto, el titular de Derechos Sociales recordó que "la mayoría parlamentaria que sustenta este Gobierno es compleja" y esto requiere "un esfuerzo constante y coherente" de negociación y de diálogo a través de "conversaciones constantes".

"Es la dinámica de la legislatura y creo que el Gobierno está en ese empeño y va a seguir con el ánimo más constructivo posible, no sencillamente para que la legislatura dure más, sino para poder hacer las cosas para las que este Gobierno nació", apuntó Bustinduy.

El martes, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, volvió a considerar injustificada esta proposición cuya admisión a trámite será debatida este jueves por la Mesa del Congreso, mientras que el secretario general de JxCat, Jordi Turull, advirtió de que lo que suceda "no es inocuo" y, si no se tramita, Junts deberá "tomar decisiones que no le gustarán al PSOE".

A la espera de esa reunión de la Mesa del Congreso, fuentes del Gobierno han considerado que sería lógico no tramitar la proposición, pero admiten que un rechazo a la misma podría tener represalias y que Junts adoptara decisiones como cerrar cualquier posibilidad a que se pudieran aprobar unos nuevos Presupuestos.

En cualquier caso, insisten en que el Gobierno va a seguir trabajando para que haya unas nuevas cuentas del Estado, porque es lo que desean y lo que sería lo idóneo.

Afirman que no sería un drama seguir con los Presupuestos prorrogados como recuerdan que ha ocurrido en muchas otras ocasiones y es lo que pasó en 2024.